Culturele Markthal opent na lange verbouwing officieel de deuren

BREDA - Afgelopen jaar heeft voor Nieuwe Veste in het teken gestaan van verbouwen. Het pand aan de Molenstraat werd omgetoverd tot een 'Culturele Markthal'. Een plek voor iedereen, die bruist van taal, creativiteit en kunst. Vandaag wordt de Culturele Markthal officieel geopend met een programma boordevol workshops, exposities, presentaties en optredens. Dit programma vindt tevens tijdens de Cultuurnacht plaats, die op dezelfde dag plaats vindt.



De opening van de Culturele Markthal staat in het teken van het thema 'Wanneer heb je voor het laatst iets voor de eerste keer gedaan?'. Studio HØTMØT is aanwezig om die laatste eerste keer van bezoekers op te tekenen in prachtige illustraties. Bezoekers met prangende (levens)vragen kunnen naar het spreekuur van de Culturele Apotheek. Deze bijzondere apotheek verstrekt geen poedertjes, maar wel dikke pillen; literatuur als medicijn.

Heb je vragen over het gebruik van het OV? Het reisloket is aanwezig om alle vragen te beantwoorden en uitleg te geven. Daarna kan er gelijk ingestapt worden in de Nieuwe Veste trein. In 'Van A naar V: de goade meej coupé' reizen bezoekers als een boek door de Culturele Markthal waarmee een kijkje achter de schermen gegeven wordt. Om 11:00 uur en om 12:00 uur vindt tevens een verrassende openingsperformance plaats, uitgevoerd door Theatergroep HertogZout in samenwerking met Bredanaars.

Cultuurnacht

Vanaf 16:00 uur is de Culturele Markthal onderdeel van de Cultuurnacht. Ook dan vindt er een programma plaats waarmee bezoekers zichzelf kunnen uitdagen over verrassen. Zo wordt er bijvoorbeeld een workshop paaldansen gegeven, kan er kunst gemaakt worden met poep en is het mogelijk te boetseren in het donker. Op de nieuwe tribunetrap vinden diverse optredens plaats. Er kan genoten worden van spoken word, een modeshow, leerlingen van Nieuwe Veste en Breda Barst geeft hier het Bredase Damé en het Belgische Candlebags een plaats.