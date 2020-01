Duizenden festivalgangers gaan los op P5 tijdens Ploegendienst Winterfestival

BREDA - Na dagenlang opbouwen is het vandaag dan eindelijk zover. P5 bij NAC is volledig omgebouwd tot festivalterrein. Duizenden mensen uit Breda en omgeving komen vandaag naar de parkeerplaats toe om helemaal los te gaan. Ploegendienst Winterfestival is in volle gang.

Duizenden mensen kochten een kaartje voor de wintereditie van Ploegendienst. Dit jaar vindt het festival voor de tweede keer plaats op het parkeerterrein van NAC. Dagenlang is de organisatie bezig geweest met opbouwen. Donderdag en vrijdag waren alle graffiti artiesten welkom op het terrein om hun creativiteit achter te laten op een lege wand op P5.

Vandaag was het dan eindelijk zover. Om 15.00 uur ging de derde editie van Ploegendienst Winterfestival van start op parkeerterrein van NAC. Er zijn veel Bredanaars op de wintereditie van het festival af gekomen. Buiten is het wel koud, maar binnen in de tenten is de temperatuur aangenaam. Het festival duurt nog tot 01.00 uur. Daarna kunnen echte liefhebbers nog tot 06.00 uur 'overwerken' in De Graanbeurs.