Gemeente organiseert informatiebijeenkomst over Noordelijke rondweg

BREDA - De gemeente organiseert op donderdag 6 februari een informatiebijeenkomst over de Noordelijke rondweg. De gemeente wil onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn voor een verbetering van de oversteekbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid en de verkeersafwikkeling op de korte en lange termijn.

De ontwikkeling van de Breda gaat volgens de gemeente sneller dan verwacht. "Breda groeit de komende jaren verder. Veel nieuwe woningen komen rondom de Noordelijke rondweg. Dit betekent dat ook de wegen in de stad, waaronder de Noordelijke rondweg, meer gebruikt worden. Met al deze ontwikkelingen in het achterhoofd is het nodig nu al in te spelen op toekomstige mobiliteitsbehoeften en concepten. Dit vraagt om een nieuw, toekomstbestendig beleidskader: de Mobiliteitsvisie Breda."

Eind 2019 heeft de gemeente de hoofdlijnen voor het nieuwe mobiliteitsbeleid vastgelegd in de notitie Bouwstenen voor het Mobiliteitsbeleid. De gemeente werkt deze hoofdlijnen op het moment uit tot de Mobiliteitsvisie. Van 1 februari tot 1 maart kunnen bewoners en andere belanghebbenden een bijdrage leveren via het online platform PlanBreda. Het College van burgemeester en wethouders stelt de visie naar verwachting in april vast. Daarna volgt het bestuurlijk proces bij de gemeenteraad.

De informatiebijeenkomst vindt donderdag 6 februari plaats in het Belcrumhuis aan het Pastoor Pottersplein 12. Deze begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur.