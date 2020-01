Vernieuwd bestuur én nieuwe hoofdsponsor: Breda Jazz is klaar voor 50e editie

BREDA - Het Breda Jazz Festival start het jaar met een vernieuwd bestuur én een nieuwe hoofdsponsor: ESJ Financial Engineering. Het bestuur is versterkt met een nieuwe secretaris en penningmeester, twee bestuursleden voor de contacten met de horeca, één voor het relatiebeheer met de sponsors en een algemeen bestuurslid. Samen met bestaande en nieuwe sponsors werkt de organisatie toe naar het 50ste Breda Jazz Festival. Het Breda Jazz Festival is dit jaar van 21 tot en met 24 mei, en start traditiegetrouw op Hemelvaartsdag om 13.00 uur op de Grote Markt.

Nieuwe hoofdsponsor

ESJ Financial Engineering, actief in belastingadvies en accountancy, verbindt zich dit jaar aan het festival. Partner en directielid Alphons van de Ven licht deze keuze toe: "Net als bij jazz draait het in ons vak om mensen, gevoel, instrumenten en de juiste toon. De sponsoring van het jazzfestival past dus prima bij onze organisatie. ESJ draagt Breda een warm hart toe en hecht er waarde aan dat de stad goed op de kaart wordt gezet. Voor ons is het een gelegenheid om te laten zien waar ESJ voor staat: hoogwaardig advies met aandacht voor de persoonlijke noot." Naast ESJ Financial Engineering zijn Van Dijnsen Installatiewerken - Beveiliging, Gemeente Breda en Jupiler hoofdsponsors van het Breda Jazz Festival.

Sponsoring

"In eerste instantie gingen we in gesprek over podiumsponsoring, vertelt Judith van der Sluis, bestuurslid Sponsoring & Relatiebeheer. "Nu ESJ kiest voor hoofdsponsorschap is er nog ruimte voor nieuwe podiumsponsors. Ook andere vormen van sponsoring zijn mogelijk."

Klaar voor nu en de toekomst

Voorzitter Bart Wouters is blij met het vernieuwde bestuur: "Met zeven man en twee vrouw sterk zijn we klaar voor nu en de toekomst. We zijn al vol aan de slag met de organisatie van de 50ste editie. En na de mijlpaal van het 50ste festival gaan we natuurlijk gewoon door!"

Samenstelling bestuur

Met de komst van de nieuwe leden bestaat het bestuur uit: Bart Wouters (voorzitter), Richard van der List (secretaris), Henri Dragt (penningmeester) en Peter Leijs (penningmeester a.i.), Judith van der Sluis (Sponsoring & Relatiebeheer), Guido ten Hengel en Ruurd Reitsma (Horeca), Hanneke Griffioen (PR & Communicatie) en Martin Hemmer (algemeen bestuurslid, portefeuille Veiligheid).