Stichting Kielegat: 'Wie bedenkt het motto voor carnaval 2021?'

BREDA - Terwijl Bredanaars aan het aftellen zijn naar carnaval 2020, is Stichting Kielegat al bezig met de organisatie van de editie van volgend jaar. Volgende week zal het motto voor 2021 worden gekozen, en goede ideeën zijn dus nog welkom.

Met het motto Draoj'ut is om staat binnenkort 't hele Kielegat op zijn kop. Caroline van de Waart - van Tilborg bedacht het en de wijze jury van doorgewinterde Kielegatters koos deze uit 177 inzendingen. "Heb jij een schitterend motto voor carnaval 2021? Dan kun je hem nog tot 31 januari opgeven bij pers@carnavalbreda.nl. Misschien hossen we dan op jouw motto volgend jaar!", laat de stichting weten.

Carnaval 2020

Carnaval gaat dit jaar op zaterdag 22 februari van start met de sleuteloverdracht op de Grote Markt. Vanaf dan staat de stad in het teken van de polonaises en hossen. Op 23 februari is de brakkensliert en op maandag 24 februari de grote optocht. Het motto van carnaval in het Kielegat is dit jaar 'Draoj'ut is om'.

Op dinsdag, de laatste dag van carnaval, moet de prins zijn sleutel weer inleveren aan Paul Depla. Aansluitend wordt het motto voor 2021 bekend gemaakt. Daarna worden Kiske en Mieske afgevoerd met een treurige stoet van vallen en opstaan en uiteindelijk bij het Spanjaardsgat in de brand gestoken.