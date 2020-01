Winnaar fotowedstrijd legt bedrijvigheid in de zorg op bijzondere manier vast

BREDA - Patricia Mallens is de eerste winnaar van de fotowedstrijd van de Stadsfotograaf Breda. Zij legde het thema 'bedrijvigheid' op een bijzondere manier vast bij Surplus Molenstaete.

Waarom deed je mee aan de fotowedstrijd?

"Ik werd erop gewezen door een collega van mij. Naast fotograaf, ben ik namelijk zorgplanner. Toen ik het thema las, begon er eigenlijk meteen een creatief idee te groeien. Dus toen dacht ik: hier moet ik iets mee."

Hoe kwam deze foto tot stand?

"Ik trommelde allerlei disciplines op; onderhoud, verzorging en verpleging. Ik legde vast hoe zij samen ervoor zorgen dat de bewoners, die dementerend zijn, rust kunnen ervaren. Dat deed ik door twee foto's over elkaar heen te leggen. Daarmee creëerde ik beweging bij de werknemers, zonder de rust van de bewoners te verliezen."

Maak je vaker dit soort foto's?

"Eigenlijk helemaal niet. Als fotograaf ben ik gespecialiseerd in familie- en groepsfoto's. Ik hou ervan om bijzondere momenten vast te leggen. Daarbij maak ik het liefste gebruik van natuurlijk licht. Daarom zijn bijna alle fotosessies die ik doe buiten. Fotograferen in een ruimte als die bij Surplus, is dus eigenlijk helemaal niet wat ik vaak doe. Maar dat maakte het wel een mooie uitdaging. Want ik wil graag meer leren over het gebruik van belichting en flitsers in ruimtes zonder zonlicht."

Hoe reageerde je toen je hoorde dat je gewonnen had?

"Ik heb wel even gegild, haha! Ik had het totaal niet aan zien komen. Ik vind het heel erg leuk!"

Meedoen aan de fotowedstrijd van de maand februari? Dat kan! Het thema is Gezelligheid. Lees er hier meer over.

De foto van Patricia werd door de drie docenten van de School voor Fotografie als winnaar uitgekozen. Zij waren vooral enthousiast over het duidelijke plan dat aan de foto vooraf ging, en het slimme gebruik van techniek om de bedrijvigheid te benadrukken.