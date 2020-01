Intocht van de Prins gaat op de schop: 'Begin van een nieuwe traditie'

BREDA - Stichting Kielegat heeft besloten de intocht van de Prins van ut Kielegat op de schop te doen. Dit jaar zal prins Arie d'n Irste niet vanaf het Van Coothplein, maar vanaf de Haagdijk naar de Grote Markt trekken. Hij zal daarbij vergezeld zijn door Bredanaars in traditionele kleding. Daarmee zal de intocht beter aansluiten op het verhaal van ut Kielegat.

Volgens het Verhaal van ut Kielegat, dat vorig jaar verscheen, maakte Prins Maurits na de herovering van Breda op de Spanjaarden zijn entree in de stad op een paard. Met zijn gehele gevolg kwam hij via de Haagsche poort de stad in om op de Grote Markt de sleutel van de stad te krijgen. Dat terwijl de prins van ut Kielegat altijd vanaf het Van Coothplein naar de Markt trekt. Stichting Kielegat heeft besloten die traditie overboord te gooien, en de intocht dit jaar meer te laten verlopen in aansluiting met het Verhaal van ut Kielegat. En dat betekent Prins Arie D'n Irste vanaf de Haagdijk zal vertrekken de 22e. "Dit wordt het begin van een nieuwe en hopelijk lange traditie", aldus de stichting.

Vlaggen en vaandels

Maurits werd in die tijd vergezeld door nobelen, edelen en vorsten, maar vooral soldaten, burgers en boeren die blij waren en klaar waren om de herovering van de stad te vieren. Zij deden spottende kledij aan om de draak te steken met de Spanjolen. "Dus... dé kans om met jouw carnavalsclubje je nieuwe outfits in te wijden en te showen. Maak je eigen vaandel, spandoek of vlag en bestorm zo met je carnavalsmaten ut Kielegat", roept de stichting Bredanaars op. Kinderen kunnen tijdens een speciale carnavalsmiddag van De Nieuwe Veste op 15 februari (13-16.00u) zelf een vaandel maken.

Traditionele kleding

Om de traditie nog meer kracht bij te zetten nodigt de stichting Bredanaars ook uit om zich te verkleden in de stijl van die tijd. "Om zoveel mogelijk mensen in deze traditionele kledij te steken, hebben we al wat van deze kleding geregeld. Vind je het leuk om aan deze traditie te bouwen? Meld je dan vóór 14 februari aan via cdt@carnavalbreda.nl. Je krijgt dan alle info. Ook voor het passen!"

De intocht van de prins start op zaterdag 22 februari om 14.00 vanaf het begin van de Haagdijk.