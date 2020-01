Fans van Hardwell kunnen uitkijken naar nieuw soort muziek: 'Wat ik nu maak is veel persoonlijker'

BREDA - Het gaat goed met Robbert van de Corput. De DJ, beter bekend als Hardwell, maakte op 7 september 2018 bekend te stoppen met touren. In een uitgebreid interview in de Revealed podcast op YouTube blikt de DJ terug op die keuze en op de afgelopen anderhalf jaar. "Ik ben vanaf toen muziek gaan maken vanuit mijn hart. Mensen kunnen dus echt andere muziek van me verwachten nu."

Robbert van de Corput liet Breda in september 2018 flink schrikken. Toen maakte hij bekend per direct te stoppen met touren en te kiezen voor een sabbatical. "Ik kreeg toen enorm veel vragen. Mensen vroegen wat ik deed tijdens die sabbatical. Hoe mijn dagelijks leven eruit zag", vertelt Van de Corput in de podcast. "Maar ik was helemaal niet gestopt met werken. Ik zat nog steeds vijf dagen in de week in de studio. Ik was alleen gestopt met touren." Bij het maken van die keuze speelde het plotselinge overlijden van Avicii, Tim Bergling, zeker een rol, vertelt Van de Corput. "Tim had een grote invloed. Maar het is niet zo dat ik dodelijk vermoeid was op dat moment. Mensen dachten dat ik ook ziek was, maar dat was niet. Ik wilde gewoon iets nieuws doen. Ik wilde tijd hebben voor mijn creativiteit, en de focus weer op de muziek leggen."

Dat betekent dat ook dat de fans van Hardwell uit kunnen kijken naar nieuwe muziek. En die zal anders zijn dan wat de fans gewend zijn van de Bredanaar. "Door alle deadlines maakte ik tijdens het touren muziek die paste in mijn sets als een DJ. Dat had de focus. Maar toen dat touren weg viel, kon ik muziek maken vanuit mijn hart. Daardoor is mijn nieuwe muziek veel persoonlijker." Daarbij zat de DJ ook met meer plezier in de studio dan ooit. "Ik heb mezelf weer ontdekt. En dat merk ik ook in de studio. Ik ben er nog nooit zo blij geweest, en kan veel meer gevoel in mijn muziek leggen."

