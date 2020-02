Breda maakt zich op voor de Oeledienst: 'Wil je zitten? Kom op tijd!'

BREDA - Aanstaande zondag is het zo ver. Dan vindt de populaire Oeledienst weer plaats in de Grote Kerk. "De kerk zal ongetwijfeld weer bomvol zitten zondag, dus we raden Bredanaars aan om op tijd te komen!", aldus de stichting Kielegat.

De jaarlijkse Oeleviering is een van de hoogtepunten van het carnavalsseizoen in Breda. Diaken Rob van Uden leidt de dienst op onnavolgbare en altijd ludieke wijze met aan zijn zijde prins Arie d’n Irste. Harmonie Concordia zal het publiek in vervoering brengen. Maar ook Huysluy en Qwitnix?! met het winnende Kielegatse carnavalsnummer ‘Hey da is nou Kielegat’ zorgen voor een vrolijke noot.

Tijdens de Oeledienst wordt ook de winnaar van de Kielegatse gedichtenwedstrijd wordt bekend gemaakt. Wethouder Miriam Haagh zal het gedicht voordragen.

Muziek

Voor het tweede jaar zorgt de Ginnekense Harmonie Concordia voor de muzikale omlijsting. Zij spelen La Rêve Passe van Helmer, het Slavenkoor van Nabucco, de Triomfmars uit Aïda, de vrolijke Radetzkymars en traditiegetrouw de Bredase Mars. Het Ginnekense volkslied heet ‘Feest in ut Ginneken’, maar het zal blijken dat Concordia ook voor feest in de Grote Kerk kan zorgen.

Presentatie Kontklopper

Meteen na de Oeleviering wordt de Kontklopper gepresenteerd. Dé Kielegatse carnavalskrant ziet altijd op verrassende wijze het levenslicht en dat zal deze keer niet anders zijn.

Tip: kom op tijd. Het is altijd erg druk bij de Oeledienst. Dus om een zitplaats te hebben kom je het best rond 11.30u al.