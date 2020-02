Breda heeft gekozen: Chinees Paviljoen komt in Valkenberg te staan

BREDA - Het Chinese paviljoen dat Breda heeft gekregen van Yangzhou komt in het Valkenberg te staan. Die plek kreeg van Bredanaars het meeste stemmen, namelijk 675. Voordat het paviljoen geplaatst wordt, gaat de gemeente wel in gesprek met de wijkraad. "Dit kan betekenen dat, wanneer er gegronde bezwaren komen vanuit de directe omgeving, de locatiekeuze nog kan wijzigen."

Bredanaars mochten afgelopen weken hun stem uitbrengen voor de locatie van het paviljoen dat Breda cadeau heeft gekregen van Yangzhou. In eerste instantie leek het alsof duizenden Bredanaars dat al hadden gedaan, maar veel stemmen bleken van dezelfde ip-adressen te komen. Dat betekent dat sommige mensen meerdere keren hadden gestemd. Die dubbele stemmen werden verwijdert, waarna er een uitslag overbleef waarin Valkenberg Noord West als winnaar uit de bus kwam.

"Omdat we niet met absolute zekerheid hebben kunnen vaststellen of de enquête geen dubbele stemmen bevat, interpreteren we de stemming op Plan Breda als een eerste suggestie", laat de gemeente weten. Dat betekent dat de gemeente eerst in gesprek gaat met de wijkraad om te bespreken of en hoe het paviljoen een mooie plek kan krijgen in het Valkenberg. Dit kan betekenen dat, wanneer er gegronde bezwaren komen vanuit de directe omgeving, de locatiekeuze nog kan wijzigen. Wanneer de gesprekken met de wijkraden zijn afgerond volgt nog een proces met onder andere de aanvraag van de bouwvergunning en het bouwklaar maken van de locatie.

Later dit jaar wordt op deze website bekend gemaakt wanneer het paviljoen officieel geopend wordt.

Uitslag

Valkenberg Noord West: 675 stemmen

Wilhelminapark: 546 stemmen

Valkenberg Zuid: 121 stemmen

Willem Merkxtuin: 64 stemmen