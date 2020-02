Bredase scholieren nemen het tegen elkaar op in 'Op weg naar het Lagerhuis'

BREDA - Voor de tweeëntwintigste keer gaat BNNVARA's scholieren-debatcompetitie 'Op weg naar het Lagerhuis' op zoek naar het beste debat- en speechtalent van Nederland. Middelbare scholen uit alle provincies strijden om de titel van beste debatschool van Nederland. En ook Bredase scholen zijn weer van de partij. De Nassau, het Newmancollege, het Stedelijk Gymnasium en het Markenhage nemen het tegen elkaar op.

'Permanente bewoning op vakantieparken of in recreatiewoningen moet overal worden toegestaan', en 'De provincie moet de regie nemen bij de aanleg van windmolens en zonneweides'. Dat zijn twee van de stellingen waarover scholieren uit Noord-Brabant vrijdag met elkaar in debat gaan tijdens de voorrondes van 'Op weg naar het lagerhuis'.

Tijdens de voorrondes die aanstaande vrijdag plaats vinden nemen de scholieren het op verschillende manieren tegen elkaar op. Zo zijn er 360-gradendebatten, een-op-eendebatten en ook is er een speechwedstrijd.Aan het einde van elke provinciale wedstrijddag wordt één winnend team bekendgemaakt dat doorgaat naar de landelijke achtste- en kwartfinales en wordt de beste speech van de dag gekozen. De landelijke finale wordt 5 mei om 22.15 uur uitgezonden bij BNNVARA op NPO 2.

Het ontstaan van het Lagerhuis

De jongerendebatcompetitie is verbonden met het in de jaren 90 zo populaire VARA-programma 'Het Lagerhuis'. De laatste reguliere uitzending hiervan was in 2010, maar de jongereneditie 'Op weg naar het Lagerhuis' keert sinds 1999 jaarlijks terug. Dit seizoen in samenwerking met de provincie Noord-Brabant en Erasmus+. Het doel van het programma is om jongeren de mogelijkheid te bieden hun debattechnieken te vergroten en om ze te laten ervaren wat de provinciale politiek inhoudt.