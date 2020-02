Vlaggen, slingers en confetti: Stichting Kielegat kiest ook dit jaar 'de Grôtste Versierder'

BREDA - Ook dit jaar hebben een hoop fanatieke Bredanaars hun huis weer omgetoverd tot heus carnavalspaleis. Vlaggen, slingers en confetti. Iets dat Stichting Kielegat erg kan waarderen. Daarom bekronen zij ook dit jaar weer één Bredanaar tot 'de Grôtste Versierder'.

Al dagenlang is Stichting Kielegat bezig met het zoeken naar de leukst versierde 'carnavalshuizen'. "Als we mooi aangeklede huizen zien, noteren we het adres", laat Pien Rosmalen van Stichting Kielegat enthousiast weten. "We vinden het geweldig als mensen flink uitpakken met carnaval." Daarom organiseert de stichting al zo'n acht jaar op rij 'de Grôtste Versierder'. "We proberen carnavalsliefhebbers te stimuleren om mee te doen met de feestvreugde."

Op zaterdagavond 15 februari rijdt Prins Arie d'n Irste met zijn gevolg én het hofkapel door ut Kielegat om de vrolijkst versierde huizen te verrassen met een mini-knalfeest. "Het kapel gaat dan bij de mensen naar binnen om te zorgen voor een feestje", vertelt Rosmalen. "Meestal is dan heel de woonkamer gevuld. Dat vinden de winnaars altijd superleuk!"

Tekst gaat verder onder de foto.



Opgeven

Is jouw huis ook flink versierd of ken je een carnavalsliefhebber die graag uitpakt? Een 'carnavalshuis' opgeven kan tot 14 februari. Stuur een e-mail inclusief foto naar pers@carnavalbreda.nl en wie weet staat prins Arie straks voor jouw deur.