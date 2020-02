Groots nieuw festival aan de haven tijdens carnaval: 'Kantje Boord'

BREDA - Het Kielegat krijgt een groots nieuw festival. Van carnavalsvrijdag tot en met -dinsdag wordt de Haven volledig omgetoverd tot heus festivalterrein. Het 'Kantje Boord-festival' moet het grote aantal carnavalsvierders wat meer over de stad verspreiden.

Meerdere Bredase partijen slaan dit jaar hun handen ineen voor een groots, nieuw festival tijdens carnaval. De Haven, waar tot nu toe vrij weinig te doen was tijdens het jaarlijkse feest, moet dit keer dé place to be worden. "De haven an sich is tijdens deze tijd van het jaar best een kille plek', vertelt Billy Zomerdijk, een van de organisatoren van Kantje Boord. "Je staat er in de wind, en als het slecht weer is wil je er eigenlijk gewoonweg niet zijn." Daar moest volgens hem verandering in komen. "René de Vos, van café De Huiskamer, kwam met het initiatief", laat Zomerdijk weten. "En daar werden wij natuurlijk meteen enthousiast van!" Inmiddels hebben de Biertuin, Stillekes Hossen, Dok19, Stichting Kielegat, LocalMotion en Krisje aan de Haven zich aangesloten bij het initiatief.

Tijdens carnaval wordt het terrein, waar normaliter het terras van De Huiskamer staat, omgetoverd tot festivalterrein. "We gaan op het plein containers wegzetten in een U-vorm, zodat de wind wegblijft", vertelt Zomerdijk. "Ook komen er meerdere barren en garderobes." Niet alleen het terreintje voor De Huiskamer wordt festivalgebied. "Ook het steegje tussen De Huiskamer en de Biertuin krijgt een podium. Daar zal geen carnavalsmuziek gedraaid worden, maar wel nummers met een knipoog naar carnaval."

Biertje kopen? Ook bij Kantje Boord kun je gewoon terecht met je leutpenningen. "Je kunt zowel op het terrein binnen de containers, als bij de deelnemende cafés zelf bier halen." Het festival is gratis toegankelijk én voor alle leeftijden. "Kinderen kunnen zich onder andere laten schminken als ze willen."

Het festival begint op vrijdag 21 februari vanaf 12.00 uur en gaat door tot dinsdag 25 februari om 04.00 uur. "Dan sluit het laatste deelnemende café."

Kantje Boord

Achter de naam van het festival schuilt een ouwen oud verhaal. "Kantje Boord, was een piraat die vroeger door Adriaan van Bergen vooruit gestuurd werd om te checken of de kust veilig was voordat het Turfschip kwam", laat Zomerdijk weten. Dit bijzondere verhaal is dan ook helemaal doorgevoerd in de aankleding. "We hebben visnetten uit Vlissingen en veel mensen zullen er verkleed komen als piraat."

Ter gelegenheid van het evenement maakte Stefan Loenhout een strip. Daarin vertelt hij het verhaal van vroeger. Deze strip wordt komende weken in delen uitgebracht. Aankomende zondag komt het eerste deel online.

Plattegrond Kantje Boord-festival