De Twee Fluitjes toveren Songfestivalnummer om tot carnalskraker

BREDA - "Alles wat ik wil, is een vol glas bier!" Dat is het motto van de carnavalskraker die De Twee Fluitjes gisteren uitbrachten. Het tweetal, dat al eerder een carnavalslied maakte, toverde dit keer het Songfestivalnummer 'Arcade' om tot feestplaat. "Wat Duncan Laurence zelf van ons nummer vindt, weten we nog niet."

Ook dit jaar doken de Bredase Freek Havermans en Jeroen Balkenende weer de kroeg in voor het maken van een carnavalsnummer. Eind januari deed het tweetal een oproep op Facebook. "We zijn op zoek naar hossers voor in onze nieuwe clip." Én aan die oproep werd gehoor gegeven. In een overvol Boerke Verschuren namen De Twee Fluitjes het nummer 'Ober' op.

Waarom de mannen een Songfestival omgetoverd hebben tot een heuse carnavalshit? "We zijn groot fan van het origineel", laat Haverman weten. "Een heerlijke ballade die meer dan terecht het Eurovisie Songfestival geeft gewonnen." Om zo'n top 40 nummer om te bouwen tot een heus hosnummer is zo gemakkelijk nog niet. "Tot anderhalve week geleden hadden we nog geen muziek en zongen we het steeds over zijn nummer heen", vertelt Haverman. "Maar de nieuwe versie blijft lekker hangen, dus dat is al een goed teken."

Beoordeel het nummer zelf:



Het nummer van De Twee Fluitjes komt twee weken voor het feestgedruis losbarst. "We zijn een beetje laat met de release, maar we hebben het nummer gemaakt voor ons eigen feest op zaterdagmiddag in Breda", vertelt Haverman. "De clipopnames in Café Boerke Verschuren waren in ieder geval al één groot feest. Het zou natuurlijk leuk zijn als het ook nog een beetje aanslaat met carnaval dit jaar."

De feestplaat schreef Haverman samen met een paar vrienden. Op een terrasje op het Leidseplein werden de eerste zinnen vastgelegd door Jeroen Balkenende en Vasso van Sprang; Alles wat ik wil is een vol glas bier. "Vanaf daar schreef het nummer zichzelf", lacht Freek.

De Twee Fluitjes

De act ontstond 2010 als de 'vijf fluitjes'. Zij namen toen het nummer Señor op, wat onderdeel was van de film Komt een vrouw bij de dokter. In 2018 besloten twee van die fluitjes, namelijk Freek Haverman en David de la Mar, om hun carnavalscarrière een vervolg te geven. Dat deden zij met het nummer 'Blij dat ik bier heb', op de melodie van Zoutelande. En dat nummer van het Bredase duo krijgt nu een vervolg.