Een dag mee met Prins Arie d'n Irste: 'Voor mij is het allemaal nog nieuw'

BREDA - Het duurt nog een paar weken voordat het carnavalsfeest begint. Toch zijn de ‘prins van ut Kielegat’ en zijn gevolg al weken bezig met de voorbereidingen voor carnaval om ervoor te zorgen dat het feest ook dit jaar goed zal verlopen. Maar hoe verloopt nou een dag van de prins?

Prins Arie d’n Irste is zaterdag vroeg opgestaan. Met een worstenbroodje als ontbijt proost hij met zijn gevolg op een goede dag en stapt hij de carnavalsbus in. Bij het ‘prinsencafé’ Publieke Werken treft hij de rest van zijn gevolg en beginnen ze aan de dag. "We gaan vrolijk op pad.

Vanuit het Kielegat rijdt de bus naar het Belgische plaatsje Meersel-Dreef. De Prins en zijn "gevolg stappen uit en onder leiding van het hofkapel, host de hoogheid het kapucijnenklooster binnen. Eenmaal binnen groet de prins de gasten en daarop volgt natuurlijk de polonaise. Ook worden drie andere hoogheden (met gevolg) welkom geheten: de Baron van Ginneken, De Prins van Giegeldonk en de prins van t’Aogje.

"We zijn hier om worsten te offeren aan de Heilige Clara", Legt prins Arie uit. "Want Clara is de beschermheilige van goed weer." In het Maria Park tegenover het klooster is een klein kapelletje te vinden van de Heilige Clara. Wanneer iedereen aanwezig is, verplaatsen de hoogheden zich, met hun gevolg, richting de heilige plek. Een lange uitgedoste stoet loopt door het voorheen 'stille' park richting de kapel, ondersteund door de blaaskapellen van de verenigingen.

Worsten

Eenmaal aangekomen bij het ‘Huis van Clara’, zingen de aanwezigen. ‘Clara geef ons nou de zegen, dan geven wij u worst.’ Nadat de Vlaamse pater Luk namens Clara zijn zegen heeft gegeven voor het carnavalsfeest, offert iedere hoogheid een worst op zijn eigen ludieke manier.

Giegeldonk heeft een werkelijk 'draaiworst-apparaat'. Door spullen die van belang zijn bij goed weer, zoals een zwembroek en een zonnebril, in het apparaat te gooien, komt er een worst 'uitgedraaid' die geofferd kan worden aan Clara. t’Aogje heeft juist alle ingrediënten voor een worst verzameld, zodat Clara zelf haar worst kan maken. Het Ginneken heeft een verscheidenheid aan worsten en groenten bij elkaar gezocht. ‘We hopen dat we Clara zo goed gemutst kunnen krijgen.’

Prins Arie d’n Irste introduceert tenslotte 'De Vleesmolen'. Stukken vlees worden in een gekunsteld apparaat gestopt waar vervolgens een 'verse worst' uit komt. Prins Arie smeekt: "Heilige Clara geef ons met carnaval een zonneke en droog weer. Geen wind, regen, hagel of vorst. Dan geef ik u in ruil daarvoor een extra verse worst."

Nadat de worst bij het altaar van Clara is neergelegd, legt Prins Arie uit wat er met de worsten gebeurt na de plechtigheid. "De worsten schenken wij aan de paters van het klooster in Meersel-Dreef. Die mogen ze dan nuttigen met een lekkere Trappist erbij."



Tradities

Dit soort tradities zijn belangrijk om in stand te houden, vindt de prins van het Kielegat. ‘"Iedereen hoopt op goed weer en dit is de manier om daarvoor te zorgen. We hebben de afgelopen jaren niet heel veel geluk gehad met het weer tijdens carnaval, dus het moet er nu eindelijk een keer van komen." Daarnaast zorgt dit voor een goede band tussen de verenigingen. "We zijn allemaal met hetzelfde doel hier en dat zorgt voor plezier en verbroedering."



Na afloop van de plechtigheden vervolgen de hoogheden de weg terug naar het kapucijnenklooster. Het offer wordt hier feestelijk gevierd door al de hoogheden. Na afloop legt de prins uit dat zijn dag nog niet voorbij is. "Nu gaan we naar de opening van de ambassade in het Ginneken, daarna is het prinsengala in Rijen en tenslotte gaan we ook nog naar het kapellenfestival. Het wordt dus een latertje vandaag."

Ondanks het volle programma geniet de prins van zijn rol. "Het is mijn eerste jaar dus het is extra leuk, omdat het allemaal nieuw is. Vol vertrouwen ga ik carnaval in, met hopelijk een stralend zonnetje."

Tekst en foto's door Camiel Beekers.