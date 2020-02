Vanaf 13.00 uur geen treinverkeer over HSL

BREDA - De NS heeft zondagochtend veel last van verstoringen van de treindiensten rondom Breda. Vanwege de verwachte storm wordt het treinverkeer op de HSL vanaf 13.00 uur stilgelegd.

Ook in de richting van Tilburg is op dit moment een verstoring in de treindienst. Tussen Breda en Gilze-Rijen is sprake van een defecte bovenleiding. Het is nog niet bekend tot waneer deze vertraging duurt. De NS raadt reizigers aan om hun reis kort voor vertrek te plannen. Daarom is het belangrijk om de website of app van NS goed in de gaten te houden.