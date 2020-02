Avans Hogeschool is trots: docente wint Heel Holland Bakt

BREDA - Avans Hogeschool is trots. Een docente van de hogeschool is namelijk vanavond de winnares geworden van het populaire Heel Holland Bakt. Dat programma trekt iedere zondagavond miljoenen kijkers.

Anouk is vanavond de winnares geworden van Heel Holland Bakt. Anouk is docent Social Work aan Avans, en doceert aan de vestiging in Den Bosch. De hogeschool is uiteraard trots op de winst van haar docente, en plaatst op Instagram direct na de finale al felicitaties.

Rustig en doelgericht bakte de 43-jarige Anouk zich afgelopen weken naar de winst van Heel Holland Bakt en daarom mag ze zich de Beste Thuisbakker van Nederland 2019-2020 noemen. ''Het moment dat je naam wordt genoemd en je weet dat je hebt gewonnen is zo overweldigend", aldus de trotse thuisbakker. "En een grote opluchting, het is volbracht. Maar het voelt ook nog steeds een beetje alsof het niet over mij gaat.''

Doorbakken met Anouk

Nu Anouk Beste Thuisbakker van Nederland is, kun je haar komende dagen nog een aantal keer zien op tv. Woensdag 12 februari is ze samen met Janny van der Heijden, Robèrt van Beckhoven en medefinalisten Esther en Jeanette te zien in de laatste aflevering van Doorbakken om 21.30 uur op NPO 1, gepresenteerd door Irene Moors. Op vrijdag 14 februari is Anouk te zien in Tijd voor MAX om 17.10 uur op NPO 1.