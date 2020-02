Het succes van Peter Selie: bijna 200.000 streams en een nominatie bij Kies je kraker

BREDA - Voor Bart Stoop is het allemaal nog wat moeilijk te bevatten. Hij liet zijn droom uitkomen door voor het eerst een eigen carnavalsnummer te maken én dat te zingen in een volle kroeg. Maar inmiddels is 'Hoemoes dà òk alweer?' al bijna 200.000 keer geluisterd en vind je het nummer terug in bijna alle belangrijke carnavalslijstjes. "Het is veel groter geworden dan ooit de bedoeling was. Maar ik geniet er met volle teugen van."

Bart Stoop liet dit jaar een droom uitkomen waar hij al jarenlang mee rondliep. Hij maakte eigen carnavalsnummer, compleet met artiestennaam, videoclip en eigen teksten. Vrijdag 10 januari verscheen 'Ik heb een gerecht met kikkererwten, maar hoemoes dà òk alweer?' op YouTube. En die avond mocht de biologieleraar het ook meteen zingen tijdens het gala van zijn school het Newmancollege, waar de scholieren de tekst al snel luidkeels meezongen. Eigenlijk was de droom van Bart toen compleet uitgekomen. Maar het succes stopte daar niet, tot Barts eigen verbazing.

Enorme eer

"Het nummer werd echt van alle kanten opgepakt en binnen de kortste keren tienduizenden keren geluisterd", vertelt Bart. Inmiddels staat de teller op YouTube op 130.000 views, en op Spotify ging 'Hoemoes dà òk alweer?' recentelijk de 50.000 streams voorbij. Ook vindt Bart zijn nummer terug in allerlei lijstjes. Zo werd vanochtend bekend dat 'Hoemoes dà òk alweer?' één van de 33 nummers is die kans maakt op de titel 'Carnavalskraker 2020' in de Kies je kraker verkiezing van Omroep Brabant.

"Dat is gewoon een enorme eer. Ik sta daar tussen artiesten als Veul Gère en Lamme Frans, dus daar ben ik echt enorm trots op", aldus de enthousiaste Bredanaar. Maar tegelijkertijd is het ook wel lastig, geeft Bart toe. Zo wil hij niet constant mensen lastig vallen met de vraag om op hem te stemmen. "En ik word er ook wel fanatiek van. Dus ik moet uitkijken dat ik straks niet teveel baal als ik niet bij de laatste elf zit. Want alles wat ik nu meemaak is natuurlijk gewoon mooi meegenomen. Voor mij is het allemaal extra, omdat mijn droom nooit groter was dan een eigen nummer wat in een kroeg werd meegezongen."

Bouwers

Bart probeert als Peter Selie zoveel mogelijk te genieten van alles wat hij deze weken mee mag maken. "Zo was ik laatst bij de bouwschuren in Bavel. Ik word dan uitgenodigd om een nummertje te zingen, en dat doe ik graag. Want ik vind het zoiets moois dat die bouwers al hun energie in zo'n wagen stoppen. Dat ik daar dan bij mag zijn, is voor mij echt een feestje." Ook gaat hij bijvoorbeeld langs basisscholen. "Ik vind het leuk om op een heel brede manier carnaval te vieren. Dankzij Peter Selie kom ik op plekken waar ik anders nooit zou komen, en ik wil er zoveel mogelijk van meemaken."

Ook met carnaval zal Bart flink rondreizen door Brabant om zijn nummer ten gehore te brengen. "Ja, de planning is enorm vol. Zo sta ik vrijdag bijvoorbeeld bij 3 Uurkes Vurraf. Daar wilde ik altijd al een keer heen. Dus dat ik daar nu eindelijk heen ga, én op mag treden, dat is geweldig. Daar ga ik maximaal van genieten." Toch brengen al die optredens ook weer dilemma's met zich mee voor de Bredase zanger. "Ik ben gek op carnaval. Maar als ik constant mijn eigen nummer sta te zingen, dan kun je niet écht carnavallen natuurlijk. Dus ook dat is wel een beetje wennen ineens. Ik probeer de planning dus niet té vol te maken, en in ieder café waar ik zing minimaal een uur te blijven hangen", legt hij uit. "Maar dat is trouwens geen klacht natuurlijk hè", voegt hij daar met een lach aan toe. "Carnaval 2020 zal een heel bijzondere worden. Dit maak ik maar één keer mee, dus ik heb er echt ongelofelijk veel zin in!"

Stemmen op Peter Selie voor Kies je kraker kan hier. 17 Februari wordt de top 11 bekend gemaakt, en gaan de tellers weer op nul. Dan kun je opnieuw stemmen op je favoriet voor de titel 'Carnavalskraker 2020'.