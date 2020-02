Molloten opgelet: finale Wie is de Mol in Breda in de bioscoop te zien

BREDA - Echte Molloten kunnen op 14 maart de finale van Wie is de Mol in Breda weer op groot scherm zien. Kinepolis geeft de succesvolle eerste editie van vorig jaar een vervolg, en zendt de finale weer uit in een bioscoopzaal.

Is het Buddy? Leonie? Of misschien toch de onopvallende Rob of Claes? Molloten proberen al weken het grote mysterie van Wie is de Mol te ontrafelen. Want wie is dit jaar de grote saboteur en daarmee de opvolger van Merel Westerik? De fans moeten nog tot 14 maart wachten tot op die vraag definitief een antwoord komt. En daarvoor kunnen Bredanaars dan voor het tweede jaar op rij in de bioscoop terecht.

Kinepolis zendt de finale van 14 maart uit in de bioscoop. Daarmee krijgt de eerste editie van 2019 een vervolg. Toen vlogen kaarten voor de finale op groot scherm de deur uit. Wie er dit jaar bij wil zijn, moet donderdag 27 februari op tijd klaarzitten. Dan gaan de kaarten in de verkoop. Wie lid is van AVROTROS heeft geluk. Die kan de kaarten vandaag al bestellen.