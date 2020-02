Baronie TV dit jaar in een 'nieuw kieltje' gegoten

BREDA - Wil jij carnaval dit jaar op televisie volgen? Dan kun je weer afstemmen op Baronie TV. De carnavalszender is dit jaar in een nieuw jasje gegoten met nieuwe programma en live verslaggeving door twee mobiele teams.

Naast de vertrouwde maar verbouwde programma's zoals Hopsasa, ontvangst van de prinsen, de Barnavalsliedverkiezing, optochten en optredens, zijn er dit jaar ook geheel nieuwe programma's te zien bij Baronie TV. Bijvoorbeeld de live verslaggeving door twee mobiele teams die de regio in trekken. "De ruim 100 vrijwilligers van Baronie TV hopen dat u mee kijkt, of, zoals gezegd zoals ons motto van 2020: Ziede gij ut?" BaronieTV is te zien tussen 21 en 25 februari.

Baronie TV

Baronie TV is een product van Stichting Baronie Media en is sinds de oprichting 1996 uitgegroeid tot een team van circa 100 enthousiaste vrijwilligers. Samen maken zij 5 dagen per jaar "de Baronie TV carnavalsmarathon" om het carnaval in de Baronie van Breda in beeld en geluid bij de mensen thuis te brengen.

Baronie TV wordt uitgezonden via het kanaal van BredaNu, Ziggo kanaal 40 en KPN kanaal 1308. Het complete programma kunt u vinden op www.baronie.tv.