Een voorleesmiddag tussen de slangen: het kan bij Reptielenhuis De Aarde

BREDA - Een boekenmiddag voor kinderen tussen de slangen en vogelspinnen. Het klinkt misschien een beetje raar, maar het is precies wat reptielenhuis de Aarde morgen organiseert. Reptielendeskundige Sterrin Smalbrugge komt er voorlezen uit haar Grote Reptielenboek, en bezoekers kunnen tegelijkertijd de reptielen van dichtbij bewonderen. De opbrengsten van de middag gaan naar het goede doel.



Sterrin Smalbrugge is een bekende reptielendeskundige en heeft vorig jaar een boek uitgebracht met de naam Het Grote Reptielenboek. Sterrin is bekend van reptielenshows en heeft een column in het magazine National Geographic Junior. Op zondag 16 februari geeft zij een show met reptielen en leest zij voor uit haar boek. Dit boek is op deze dag natuurlijk ook te koop en kan gelijk gesigneerd worden door Sterrin. Het Grote Reptielenboek is het boek voor kinderen, maar ook voor voor oudere dierenliefhebbers, om meer te weten te komen over de wondere wereld van reptielen.



Goede doel

Kinderen kunnen naast het bijwonen van voorleesmomenten en de reptielenshow ook buttons maken of zich laten schminken. Een aantal reptielen mogen ook van dichtbij bekeken en voor wie dat durft aangeraakt worden. Verder zijn er diverse stands die met reptielen te maken hebben en is er popcorn en suikerspinnen. De volledige opbrengst van deze middag gaat naar het Bali rescue center, wat zich inzet voor bedreigde reptielen en amfibieën en ook dieren opvangt.



Deze educatieve maar zeker ook spannende Kids Boekenmiddag begint om 12.00 uur op zondag 16 februari 2020 in Reptielenhuis de Aarde aan de Aardenhoek 26a in Breda.