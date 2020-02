Steef maakte voor Kantje Boord het verhaal van het Turfschip in stripvorm

BREDA - Striptekenaar Steef van Loenhout heeft zijn potloden uit de kast getoverd voor het maken van een heuse carnavalsstrip. Voor het nieuwe festival 'Kantje Boord' tekende hij het verhaal over het Turfschip op papier. Resultaat: een vijfdelige strip die ook op het festival te bewonderen is.

Een aantal weken geleden werd Steef van Loenhout benaderd door zijn vriend Billy Zomerdijk. "Hij vertelde me over het nieuwe festival dat hij samen met een aantal andere partijen gaat organiseren aan de Haven", vertelt van Loenhout. "Billy vroeg me of ik het leuk zou vinden om een strip te maken voor het festival."

Samen met alle betrokken partijen is van Loenhout bezig geweest om het verhaal over het Turfschip zo duidelijk mogelijk op papier te zetten. "Ikzelf ben wel geboren in Breda, maar ik heb altijd in België gewoond", laat van Loenhout weten. "Daardoor heb ik het verhaal over het Turfschip niet helemaal meegekregen, maar tijdens het maken van de strip is me heel veel duidelijk geworden."

Het festival, dat van carnavalsvrijdag tot en met -dinsdag duurt, staat geheel in het teken van Kantje. "Kantje, was een piraat die vroeger door Adriaan van Bergen vooruit gestuurd werd om te checken of de kust veilig was voordat het Turfschip kwam", liet Zomerdijk eerder al aan BredaVandaag weten. Om alle feestgangers in de loop naar carnaval toe al op de hoogte te brengen van het verhaal, werd Steef ingeschakeld.

Reacties

Inmiddels zijn alle vijf de delen gepubliceerd. "Ik heb al veel toffe reacties ontvangen", laat van Loenhout weten. "Ik vond heel het proces van het maken heel leuk. Echt fijn om op zo'n manier naar carnaval toe te leven." Van Loenhout zelf is ook al helemaal klaar voor carnaval. "Ik ga vijf dagen lang voor 100%", lacht hij. "En daarna vijf dagen ziek."

De strip die Steef van Loenhout maakte is hier te bewonderen:

