Leuttaxcollectanten gaan weer op pad: 'Geef gul voor een leutig carnaval'

BREDA - Vier dagen carnaval organiseren kost, ondanks de 200 betrokken vrijwilligers, een boel geld. Daarom zet de Stichting Kielegat ook dit jaar weer Leuttaxcollectanten in voor een kleine bijdrage om ook volgend jaar weer een schitterend carnaval in ut Kielegat te kunnen organiseren.

Carnaval organiseren kost flink wat geld, ondanks de inzet van de 200 betrokken vrijwilligers. Daarom gaan de Leuttaxcollectanten ook deze carnaval weer op pad. Wie doneert, krijgt als bedankje de enige echte Leuttaxsticker

Voorzitter Luciën Verhoef: ‘Het geld is welbesteed aan zaken als veiligheid, vergunningen, artiesten, techniek en uiteraard de traditionele momenten waarbij prins Arie d’n Irste en gevolg het carnaval voorgaat. Maar denk bijvoorbeeld ook aan dinsdagmiddag wanneer er elk jaar een gratis kindermiddag op de Grote Markt is. Dus geef gul, dan wordt carnaval in ut Kielegat almaar leutiger!’.

Wil je meehelpen als leuttaxcollectant? Al is het maar een uurtje? Je bent zeer welkom en wordt met open armen ontvangen! Meld je bij hr@carnavalbreda.nl.