Kielegat meest geliefde stad om te carnavallen onder de Nederlanders

BREDA - Breda is de populairste carnavalsstad van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van OrangeTalent naar het zoekgedrag van Nederlanders in de carnavalsperiode. Ook blijkt dat tegenwoordig steeds meer mensen als koppels verkleed gaan.

Uit onderzoek van het digitale bureau bleek dat het Kielegat de ranglijst aanvoert als populairste carnavalsstad van het land qua zoekvolume. Vervolgens is het de beurt aan Kruikenstad, oftewel Tilburg. Zij laten Eindhoven, Maastricht en Nijmegen achter zich online.

Ook blijkt dat carnavalsvierders het tegenwoordig steeds leuker vinden om matching kleding te dragen. Dit is van 1590 keer in 2017, gegroeid naar bijna 3070 keer twee jaar later. De reguliere zoektermen zoals 'dames' en 'mannen' laten een daling zien.

Het bureau heeft eveneens gekeken naar populairste onderwerpen. Fortnite, Casa de Papel en Barbie blijken hierin het populairst. Cheerleader, indiaan en clown nemen af in populariteit. Ook Disney en Abba zijn niet meer zo populair als voorheen. Klassiekers zoals leger-, politie- en piratenkleding zoals altijd een hit.

Daarnaast wordt er meer gezocht op kleding voor grote maten. Het aantal zoekopdrachten hiervoor is de laatste jaren toegenomen. In 2018 werd hier zo'n 4000 keer naar gezocht, terwijl dit in 2019 bijna verdubbelde naar 7870 keer.