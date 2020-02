Bredase ondernemers helpen de liefde een handje met gratis valentijnskaarten

BREDA - Heb jij wel een Valentijn, maar nog geen kaartje gekocht? Of wil je last-minute toch een anoniem kaartje naar je crush sturen? Bredase ondernemers helpen verliefde mensen vandaag een handje door gratis valentijnskaarten weg te geven.

In veel verschillende winkels in Breda kom je ze vandaag tegen: kaarten met de tekst 'Ik ben op je'. Je kunt ze gratis meenemen, en zo je Valentijn toch verrassen ondanks het feit dat je eigenlijk geen kaartje had gekocht.

De kaarten zijn een initiatief van PR Bureau Ikbenopje. De kaarten zijn onder andere te vinden bij Bierlokaal, Fopsjop, Floathouse, 2 Bloom, Kamu, Stedelijk Museum Breda, Moody's musthaves , Bagels en beans, Puick Kannen en kruiken, Vrije boekhandel, The tea room, Brandpunt, Samba Food – Foodhall, De Compagnie, Swan. Store Breda, Livera, We love chocolate, Pipoo, Boulanger Chocolaterie, Vitaminstore, Backwerk, Lin's chocolat bar, Bibliotheek nieuwe veste en My health.