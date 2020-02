Duo probeert toeristen naar Breda te krijgen: 'Carnaval, the biggest party of Amsterdam'

BREDA - Met een wel heel bijzondere boodschap proberen Freek Haverman en Yves de Morree Amsterdamse toeristen naar Breda te lokken. 'Carnaval, the biggest party of Amsterdam'. Deze leus moet er voor zorgen dat toeristen komen hossen op de Grote Markt tijdens carnaval.

Presentatoren van Hossen op de Markt, Freek Haverman en Yves de Morree, hebben een boodschap aan alle toeristen. "Wie aan Amsterdam denkt, denkt aan de Amsterdamse grachten, aan die Amsterdamse mensen en lichtjes 's avonds laat op het plein. En misschien ook wel aan de beroemde Wallen en het Rijksmuseum. Maar wist je ook dat niet Koningsdag, maar een ander feest Amsterdam echt op zijn voegen laat trillen: Carnaval."

De twee roepen in een filmpje alle toeristen op om naar 'Amsterdam-Zuid' te komen om mee te feesten. "De beste manier om te ontdekken wat carnaval is, is door naar de mooiste plek in Amsterdam-Zuid te gaan en het zelf te beleven!"

Kortom, Breda is klaar om over een week alle feestvierende stadsgenoten te ontvangen. "Dus ook van boven de rivieren" zegt Depla, "Al zijn die normaal gesproken wat minder van het carnaval. De enige manier om het zeker te weten, is door het zelf te ervaren."

Hossen op de Markt vindt plaats op zondag 23 februari vanaf 20.00 uur.