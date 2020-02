Populaire outfits deze carnaval: dokters met mondkapjes en Peaky Blinders

BREDA - Grote kans dat je deze carnaval veel dokters en verpleegkundigen met mondkapjes tegen komt, en mannen en vrouwen in 'peaky blinders'-stijl. Dat zijn dit jaar namelijk een aantal van de grootste trends. Dat blijkt uit onderzoek van online carnavalswinkel Feestkleding365.nl.

Voor de online carnavalswinkel is één trend bijzonder duidelijk: ten opzichte van vorig jaar zijn verpleegster- en chirurgenoutfits mét mondkapje al ruim twee keer zo vaak verkocht. De exemplaren zonder mondkapje zijn juist stukken minder populair dan in 2019. Het lijkt de feestvierders dus vooral om het mondkapje te doen. De online feestwinkel gaat ervan uit dat dat te maken heeft met het coronavirus, en dat de populariteit van de outfits daar dus aan te linken is.

Netflix

Ook Netflix heeft altijd veel invloed op het straatbeeld tijdens carnaval. Waar de pakken en maskers van La Casa de Papel eerder nog extreem populair waren, lijken het nu de outfits van Peaky Blinders, een serie die zich afspeelt in de jaren 20, die tijdens carnaval veel terug te zien zullen zijn.

Daarnaast zijn jaren '70 en '90 van de vorige eeuw ook bijzonder populair. Hippie-outfits uit de jaren '70 en vooral fluorescerende trainingspakken uit de jaren '80 en '90 zijn dit jaar niet aan te slepen. In de top 10 van best verkochte kostuums staan liefst vier verschillende retro-trainingspakken.