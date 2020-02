De Vuelta nog ver weg? Niet voor de Bredase Cityhosts

BREDA - Voor veel Bredanaars lijkt de Vuelta waarschijnlijk nog ver weg. Maar niet voor de tientallen cityhosts. Zij zijn hun voorbereidingen vorige week al begonnen met de eerste van negen Spaanse lessen.

Vol enthousiasme meldde de voltallige groep van 76 Bredanaars zich donderdag bij het BUas Innovation Square. Zij gaan zich in augustus inzetten tijdens La Vuelta als stadsambassadeur.

Breda Marketing selecteerde de stadsambassadeurs eind vorig jaar uit ruim vijfhonderd gegadigden. “Hartverwarmend om te zien hoe gemotiveerd deze Bredanaars zijn om de tienduizenden bezoekers van La Vuelta kennis te laten maken met de Bredase gastvrijheid”, zegt Inger Harteman, Marketing manager bij Breda Marketing.

Behalve negen lessen Spaans, verzorgd door talenopleiding Fuentes, krijgt de groep ook gastvrijheidstrainingen. Om het daar geleerde in praktijk te brengen, gaan de cityhosts proefdraaien tijdens eerdere Bredase evenementen. Wanneer in het weekend van 15 en 16 augustus het Spaanse Wielerspektakel in Breda neerstrijkt, wacht de bezoekers, op zijn Bredaas, een warm en hartelijk welkom, ook in het Spaans.