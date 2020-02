BredaPhoto maakt kans op de Nationale vrijwilligersprijs

BREDA - Het culturele festival BredaPhoto maakt kans op de Nationale vrijwilligersprijs. Deze week werden de genomineerden bekend gemaakt. Op zaterdag 28 maart reikt de vakjury de prijs uit aan de winnaars.

Deze week werden de genomineerden voor de Nationale Vrijwilligersprijs bekendgemaakt. BredaPhoto behoort tot één van hen. De genomineerden vertegenwoordigen met elkaar de breedte van het vrijwilligerswerk in Nederland: van jeugdinitiatieven en van zorg en stille armoede tot cultuur. Het publiek kan ook een winnaar kiezen. Iedereen kan tot en met 22 maart stemmen op zijn/haar favoriet. De winnaar wordt op 28 maart bekend gemaakt.

De Nationale Vrijwilligersprijs

De Nationale Vrijwilligersprijs is de prijs die vrijwilligersinitiatieven waardeert voor hun inzet voor de samenleving. Alle genomineerden maken kans op de juryprijs van 6000 euro. Ook is er een publieksprijs voor de lokale initiatieven. De winnaar hiervan ontvangt 2500 euro.

BredaPhoto

BredaPhoto is een festival voor eigentijdse internationale fotografie, dat sinds 2003 elke twee jaar plaatsvindt in Breda. Ieder festivaljaar kent een bepaald thema; werken van bekende en minder bekende fotografen die daarbij aansluiten worden tentoongesteld. Ook is er werk van getalenteerde studenten te zien. In het verleden zijn werken tentoongesteld van onder anderen Carl De Keyzer, Pieter Hugo, Cas Oorthuys, Martin Parr, Robin de Puy en Stephan Vanfleteren. Er worden tijdens BredaPhoto verdiepingsprogramma's georganiseerd in de vorm van lezingen door − en interviews en discussies met − deelnemende fotografen. Verder zijn er masterclasses voor amateurfotografen en wordt een selectie van amateurwerk tentoongesteld. Met fotografen en organisaties wordt samengewerkt om 'randprojecten' te realiseren die gedurende het festival worden gepresenteerd.