Krisje aan de Haven moet carnavalsplannen flink omgooien door breuk André en Bridget

BREDA - Met veel enthousiasme maakte Krisje aan de haven tijdens het Klûnen zijn carnavalsthema voor dit jaar bekend: André en Bridget aan de haven. De berichten stroomden dan ook binnen bij eigenaar Christian toen maandagochtend bekend werd dat het showbizzkoppel een punt achter hun relatie had gezet. "Ja, toen moesten we wel even schakelen", geeft Christian toe.

Ieder jaar probeert café Krisje aan de haven een origineel, actueel carnavalsthema te bedenken. Die wordt dan bekend gemaakt op de zondag van het klûnen. Dit jaar koos het café voor André en Bridget aan de haven. "We zijn enorm fan van André, net zoals veel van onze vaste gasten. En de relatie van André en Bridget was natuurlijk echt hot news, dus we vonden het leuk om daarop in te spelen", legt Christian uit. Zo gezegd zo gedaan. Er werden posters en flyers gemaakt, een programma ontwikkeld en achter de schermen werd al hard gewerkt aan de grote opening van carnaval die Krisje aan de haven ieder jaar organiseert. Tot afgelopen zondag ineens geruchten over de breuk de medewerkers van het café bereikten.

Breuk

"Zondag waren we gewoon aan het werk toen we de eerste geruchten hoorden. Maar eigenlijk maakten we ons toen nog geen zorgen. Er gaan zoveel roddels rond over André en Bridget." Maar de volgende ochtend toen Christian wakker werd, had hij maar liefst 172 berichten binnen gekregen op zijn telefoon. Allemaal met hetzelfde nieuws: André en Bridget hebben bekend gemaakt dat ze uit elkaar gaan. "Ja, ongelofelijk. Vooral natuurlijk heel vervelend voor die mensen zelf. Maar wij moesten wel echt even gaan schakelen. Want je wil natuurlijk wel actueel zijn. We kunnen vrijdag niet openen met André en Bridget aan de haven, als ze niet meer bij elkaar zijn." Na een middag flink brainstormen werd daarom André zoekt vrouw bedacht. Een actueel thema door de recente breuk tussen André en Bridget, en dan met een knipoog naar de start van het nieuwe seizoen van Boer zoekt vrouw.

Tekst gaat verder onder de foto.

Druk

Voor Christian en zijn team is het deze dagen dus flink doorwerken. Want alleen met een nieuw thema zijn ze er nog niet. "We hebben nieuwe posters moeten maken. Nieuwe flyers. Nieuwe versiering voor het café. En ook de grote opening zal aangepast moeten worden, want eigenlijk zouden 'André' en 'Bridget' langs komen", vertel Christian. "Daar zijn we dus nog iets nieuws voor aan het bedenken."

De breuk van André en Bridget kost Christian dus veel tijd, en ook best wat geld. Maar de eigenaar van Krisje aan de haven heeft het er graag voor over. "Ik ben een carnavalsvierder in hart en nieren. Ik vind het heel leuk om iets moois neer te zetten met carnaval, dus daar gaan we ook dit jaar weer voor zorgen!"