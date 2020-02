Carnaval staat voor de deur: alle optochten van Breda op een rij

BREDA - Dit weekend is het zo ver. Dan trekken de carnavalsoptochten weer door de straten van de dorpen en wijken van de gemeente Breda. Wil je weten wanneer de optocht bij jou in de buurt precies is? Hier een handig overzicht:

Ginneken en Blauwe kei

CC De Blauwe Kei en SGC 't Lestogenblik slaan de handen weer ineen om de Broeketocht te organiseren. Die trekt op zaterdag 22 februari vanaf 13.00 uur door de Blauwe Kei en het Ginneken. De prijsuitreiking is om 16.30 uur in het Erasmushuis.

Haagse Beemden

Zaterdag 22 februari is de Grote Optocht van het Giegeldonk. Vanaf 13.00 uur trekt de bonte stoet door de straten. Aansluitend is de prijsuitreiking in 't Kraaiennest. De route van de optocht vind je in de Giegeldonker.

Princenhage

De Aogse optocht is vernieuwd. Op carnavalszondag 23 februari start de grote optocht om 13.30 uur niet vanaf de Haagsemarkt, maar vanaf het Esserplein. Via de Haagweg, de Dreef, Doelen, Leerlooierstraat, Ambachtenlaan en Liesbosstraat trekt de optocht vervolgens naar de Haagsemarkt.

Bavel

De tocht der tochten van Bavel start zondag 23 februari om 13.11 uur. De lijst met de 75 deelnemers vind je hier.

Prinsenbeek

Op Karnavalszondag start de grote optocht van Boemeldonck om 13.00 op de Markt. De optocht gaat vanaf daar naar de Kapelstraat, Molenstraat, Westerkim, Groenstraat, Middenweg, Haverdijk en Loopstraat. De meeste grote wagens eindigen op de Markt in het centrum. Hier blijven zij tot karnavalsdinsdag 11.11 uur staan.

De kinderen zijn in Prinsenbeek een dag eerder al aan de beurt. De kinderoptocht Boemeldonck start zaterdag om 12.00 uur.

Ulvenhout

Op zondag 23 februari start de optocht van van het Bosuilendorp om 14.00 uur. De uitslag van de kinderoptocht wordt om 17.00 uur verwacht in de Pekhoeve. Om 20.30 uur worden de winnaars van de Grote Optocht bekend gemaakt.

Centrum Brakkensliert

In het Kielegat trekt op carnavalszondag de Brakkensliert door het centrum. De kinderen starten om 13.30 uur bij de Haven en eindigen rond 15.45 uur bij het Chassé Theater waar op dat moment het Brakkenbal los barst. Om 17.00 uur is de prijsuitreiking. De route van de optocht vind je hier.

Centrum Grote optocht

Tijdens Grote Optocht van het Kielegat zullen maandag 24 februari om 12.00 uur vanaf het einde van de Haagdijk (bij de Kopse Kant) de wagens starten. Om 11 minuten voor 1 voegen de loopgroepen vanaf de hoek Haagdijk en de Prinsenkade in loopt alles in de juist volgorde zoals vermeld in de Kontklopper.

De tocht volgt de bekende route via de Prinsenkade, de Vismarktstraat en Reigerstraat naar de Grote Markt, om via de Halstraat, Houtmarkt en de Ginnekenstraat, de Keizerstraat op te draaien. Daarna is het via de Oude Vest en de Vlaszak richting de Boschstraat, waar het hele feest eindigt.

Teteringen

De Lampkesoptocht vertrekt maandagavond 24 februari om 19.00 uur vanaf het Willem Alexanderplein. De route is vervolgens Polderzicht, Hoeveneind, Steenbergen, Kampakker, St. Josephstraat, Langelaar, Schijfstraat, fietspad By Tater, Hoolstraat en weer terug op Willem-Alexanderplein.

Kinderen in Teteringen gaat echter twee dagen eerder al door de straten. De jeugdoptocht van Totdenringen start om 14.45 uur op zaterdag, direct na de opening van carnaval. De prijsuitreiking is rond 17.30 uur.

Mist er een Bredase optocht in ons overzicht? Laat het ons dan weten via info@bredavandaag.nl, dan voegen wij hem zo snel mogelijk toe!