Kaartverkoop 538 Koningsdag gestart: van Snollebollekes tot Kraantje Pappie

BREDA - Wie op 27 april weer op een stampvol, oranje-gekleurd Chasséveld wilt staan, moet zo snel mogelijk zijn slag slaan. Want vandaag zijn de kaarten voor 538 Koningsdag in de verkoop gegaan. Onder andere Snollebollekes, Kraantje Pappie en Chef'Special zullen er op het podium staan.

Lucas & Steve, Chef'Special, Snollebollekes, Sunnery James & Ryan Marciano en Kraantje Pappie. Dat zijn de indrukwekkende namen die al zijn toegevoegd aan de line-up van 538 Koningsdag. En daar komen er nog veel meer bij.

Wie het niet wil missen, kan sinds vandaag kaarten kopen. De organisatie verwacht dat die kaartverkoop hard zal gaan. Voorgaande jaren was 538 Koningsdag namelijk helemaal uitverkocht.

Het is de zevende keer dat 538 haar Koningsdagevenement in Breda houdt. Er zijn in totaal 40.000 kaarten beschikbaar.