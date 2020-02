Carnaval in 't Kielegat officieel van start met vernieuwde intocht en sleuteloverdracht

BREDA - Carnaval is officieel van start in 't Kielegat. Vanmiddag om 14.00 uur startte de vernieuwde intocht voor het eerst niet vanaf het Van Coothplein, maar vanaf de Haagdijk naar de Grote Markt. Prins Arie d'n Irste werd daarbij vergezeld door Bredanaars in traditionele kleding. Prins Arie d'n Irste is vier dagen lang de baas van 't Kielegat. Hij kreeg op de Grote Markt de sleutel van burgemeester Depla.

Stichting Kielegat had dit jaar besloten om de intocht van de Prins van ut Kielegat op de schop te doen. Prins Arie d'n Irste vertrok vanmiddag niet vanaf het Van Coothplein, maar vanaf de Haagdijk naar de Grote Markt. Hij werd daarbij vergezeld door Bredanaars in traditionele kleding. Volgens Stichting Kielegat sluit de intocht daardoor beter aan op het verhaal van ut Kielegat.

Verhaal van ut Kielegat

Volgens het Verhaal van ut Kielegat, dat vorig jaar verscheen, maakte Prins Maurits na de herovering van Breda op de Spanjaarden zijn entree in de stad op een paard. Met zijn gehele gevolg kwam hij via de Haagsche poort de stad in om op de Grote Markt de sleutel van de stad te krijgen. Dat terwijl de prins van ut Kielegat altijd vanaf het Van Coothplein naar de Markt trok. Stichting Kielegat had daarom besloten die traditie overboord te gooien, en de intocht dit jaar meer te laten verlopen in aansluiting met het Verhaal van ut Kielegat. En dat betekende dus dat Prins Arie D'n Irste vanaf de Haagdijk vertrok.

Sleuteloverdracht

Burgemeester Depla heeft op de Grote Markt de sleutel van de stad voor een paar dagen overgedragen aan Prins Arie d'n Irste. Die is de komende vier dagen de baas van 't Kielegat.