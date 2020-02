Kinderoptocht Boemeldonck gaat zaterdagmiddag 'gewoon' door

BOEMELDONCK - De Kinderoptocht van Boemeldonck gaat zaterdagmiddag 'gewoon' door. Ondanks het onstuimige weer is er geen reden om het evenement af te blazen. Dit heeft de Beeckse Algemene Karnavalsstichting (BAK) bekendgemaakt op Facebook.

BAK schrijft dat de verwachting weliswaar is dat er zaterdag een verhoogde windkracht en kans op windstoten is. 'Maar vanwege de beperkte hoogte van de wagens in de Kinderoptocht, en de nu voorspelde windkracht en windstoten, is besloten dat de Kinderoptocht 2020 doorgaat. Vanwege de weersverwachting is het ouders wel toegestaan om eventueel hulp te geven, bijvoorbeeld bij het duwen of trekken van de creaties." De hulp van ouders heeft dan geen invloed op de jurering, belooft de BAK. Voor de wagens adviseert de BAK om, daar waar mogelijk, extra contragewicht te plaatsen. Om 12.00 uur gaat de Kinderoptocht met ruim 80 deelnemers van start.

Grote Optocht

Over het doorgaan van de Grote Optocht op zondag kan de BAK op dit moment nog niets melden. "Dit omdat de betrouwbaarheidsfactor van de voorspellingen nog veel te laag is. Wij verwachten uiterlijk a.s. zondagochtend om 7 uur hierover mededelingen te doen", aldus de BAK.