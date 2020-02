Brakkensliert uitgesteld naar dinsdag, nog geen duidelijkheid over andere optochten

BREDA - Vanwege het slechte weer en de harde wind heeft de Stichting Kielegat de Brakkensliert (kinderoptocht) van zondag uitgesteld naar dinsdag 25 februari. Of de andere optochten in de gemeente morgen doorgaan, zoals die van Boemeldonck en Baviaonenland, is nog onzeker.



Stichting Kielegat voorzitter Luciën Verhoef laat weten het sneu te vinden voor alle kinderen die hier zo naar toe hebben geleefd. "Maar in de stromende regen met rukwinden buiten lopen is voor niemand leuk en bovendien kan het gevaarlijk zijn. Gelukkig hebben we dinsdag nog. Dan is het traditioneel kindermiddag op de Grote Markt, dus dat valt dan mooi samen."



De tijden van de Brakkensliert zijn in verband met het programma op de Grote Markt iets gewijzigd. Zo zal de stoet vertrekken om 12.55 vanaf café De Huiskamer aan de Haven. De prijsuitreiking is om 15.55u op de Grote Markt. Na de optocht is het gezelligheid op de Grote Markt met poppentheater, knutselen, grabbelen, speurtocht en pannenkoeken.

Optochten

Over de andere optochten die voor morgen gepland staan, moet nog een knoop worden doorgehakt. Zo laat Boemeldonck weten dat er achter de schermen druk wordt overlegd, en dat er uiterlijk zondag om 07.00 uur uitsluitsel wordt gegeven. Ook Baviaonenland, 't Aogje en Bosuilendorp hebben de knoop nog niet doorgehakt.

Verschillende organisaties van optochten in de regio hebben al wel gekozen voor het afzeggen van de optochten. Zo werd er al een streep gezet door de optocht van Rijsbergen, Etten-Leur en Dongen.