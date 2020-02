Optochten van Boemeldonck en Baviaonenland afgelast vanwege verwachte windstoten

BREDA - De optochten in Boemeldonck en Baviaonenland gaan zondag niet door. De organisaties van beide tochten hebben met pijn in het hart besloten een streep door de optocht te zetten. Dit vanwege de verwachte windstoten. Daardoor kan de veiligheid niet gegarandeerd worden.

"Met pijn in ons hart hebben wij als organisatie de beslissing moeten nemen onze Tocht der Tochten NIET door te laten gaan. Veiligheid voor alles en we kunnen hier geen risico's in nemen", lieten de Baviaonen zaterdagavond weten. De kinderoptocht in Bavel zal wel door gaan. Die vindt om 13.11 uur plaats in de Huif. "Wij verwachten jullie dus allemaal vanaf 13.11 uur bij de Huif om er toch nog het beste van te maken en de kinderen de aandacht te geven die ze verdienen."

De Baviaonen proberen de grote optocht op 15 maart in te halen. Maar daarover is nog geen zekerheid.

Boemeldonck

Ook in Boemeldonck gooit het weer roet in het eten. "De weersverwachtingen laten, naast veel regen, vooral erg harde windstoten zien. Juist omwille van de veiligheid voor bezoekers en deelnemers is dit trieste besluit genomen. Het rijden van de optocht op maandag of dinsdag is, mede gelet op de weersverwachting, onmogelijk. De BAK heeft vanavond dit besluit met de A/B Clubs gedeeld, zij staan volledig achter dit besluit", laat de organisatie weten in een verklaring. Of de optocht nog op een ander moment wordt ingehaald, is niet bekend. De BAK raad mensen aan om de website daarover in de gaten te houden.