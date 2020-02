Ook Aogse optocht afgelast vanwege slechte weersomstandigheden

BREDA - Ook de optocht in 't Aogje gaat vandaag niet door. Dit besluit heeft Stichting C.C. 't Aogje vanochtend genomen vanwege de verwachte weersomstandigheden. Het bestuur heeft besloten de optocht niet te verplaatsen.

Het slechte weer gooit voor nog meer optochten roet in het eten. Stichting C.C. 't Aogje heeft zondagochtend besloten de optocht van vanmiddag niet door te laten gaan. 't Aogje volgt hiermee Boemeldonck en Baviaonenland. Zij besloten eerder al de optochten niet door te laten gaan.

De Aogse optocht zal helaas ook niet op een andere dag plaatsvinden. "Het bestuur van de stichting heeft besloten dat de optocht niet verplaatst wordt naar een andere dag", aldus Stichting C.C. 't Aogje op Facebook. De grote optocht zou dit jaar met een nieuwe route door Princenhage trekken. De start was dit jaar niet op de Haagsemarkt, maar op het Esserplein. Via de Haagweg, de Dreef, Doelen, Leerlooierstraat, Ambachtenlaan en Liesbosstraat moest de optocht vervolgens naar de Haagsemarkt trekken.

Er worden zondag harde windstoten verwacht waardoor de veiligheid van de deelnemers en toeschouwers niet gegarandeerd kan worden. Daarom werd besloten veel optochten niet door te laten gaan. De Baviaonen proberen de grote optocht op 15 maart in te halen. Maar daarover is nog geen zekerheid. De kinderoptocht gaat in Bavel wel gewoon door. Of de optocht in Boemeldonck nog op een ander moment wordt ingehaald, is niet bekend.