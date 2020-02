Bosuilendorp verplaatst optocht naar zaterdag 21 maart

ULVENHOUT - Het houdt maar niet op. Ook de optocht in Bosuilendorp gaat vandaag niet door vanwege de verwachte windstoten. Goede nieuws is dat de optocht wordt verzet naar zaterdag 21 maart.

De optocht in Bosuilendorp gaat vanmiddag toch niet van start. Dat meldt Stichting Ulvenhouts Carnaval op Facebook. "Helaas, de Stichting Ulvenhouts Carnaval heeft de beslissing moeten nemen om de optocht in het Bosuilendorp NIET door te laten gaan. De windstoten zijn dusdanig dat een optocht voor teveel risico zal zorgen." Bosuilendorp volgt hiermee 't Aogje, Boemeldonck en Baviaonenland. Zij besloten eerder al de optochten niet door te laten gaan.

Toch is er ook goed nieuws. De stichting heeft namelijk meteen een andere datum bekend gemaakt. De optocht wordt verplaatst naar zaterdag 21 maart. Dat betekent over ongeveer een maand toch nog een beetje carnaval.

Het is niet zo dat alle carnavalsvierders vandaag dan maar op de bank moeten blijven zitten. De feesten in de Pekhoeve en de Falmingobar gaan wel door. Ook is er een alternatief programma vanaf 14.00 uur. "Want, ondanks de wind…Wij kunne ut nie houwe!", aldus de stichting op Facebook. Bepaalde activiteiten die normaliter langs de route staan, komen nu bij de Pekhoeve, zoals de BBQ. Ook is er een springkussen in de Pekhoeve.

Andere optochten

Er worden vandaag harde windstoten verwacht waardoor de veiligheid van de deelnemers en toeschouwers niet gegarandeerd kan worden. Daarom werd besloten veel optochten niet door te laten gaan. De Baviaonen proberen de grote optocht op 15 maart in te halen. Maar daarover is nog geen zekerheid. De kinderoptocht gaat in Bavel wel gewoon door. Of de optocht in Boemeldonck nog op een ander moment wordt ingehaald, is niet bekend. De Aogse optocht wordt niet verplaatst naar een andere dag.