Stichting Kielegat laat kinderen uit randgemeente meelopen in Brakkensliert

BREDA - Vanwege het slechte weer en de harde wind zijn er veel grote optochten, maar ook kinderoptochten afgezegd. Zo besloot Stichting Kielegat de Brakkensliert uit te stellen naar dinsdag. Daarom nodigen zij nu kinderen uit randgemeente ook uit te nodigen.

Stichting Kielegat maakte zaterdag bekend de Brakkensliert, die voor vandaag gepland stond, te verplaatsen naar dinsdag. Voor deze optocht hebben al zo'n 150 brakken zich aangemeld. Het goede nieuws: aanmelden kan nog steeds. En niet alleen voor Bredase kinderen, maar ook voor kinderen uit randgemeenten. "Er zijn een hoop kinderoptochten afgelast dit weekend, dus zo krijgen kinderen toch nog de kans om een optocht te lopen", aldus Marc van de Maagdenberg van Stichting Kielegat.

De optocht vertrekt dinsdag om 12.33 uur vanaf café De Huiskamer aan de Haven. De prijsuitreiking is om 15.55 uur op de Grote Markt. Na de optocht is het gezelligheid op de Grote Markt met poppentheater, knutselen, grabbelen, speurtocht en pannenkoeken. Ook is dan de finale van Kielegat Got Talent op het podium. Op dinsdag is altijd traditioneel de kindermiddag op de Grote Markt. Dit blijft zo en sluit mooi aan op de Brakkensliert.