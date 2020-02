Grote Optocht in Boemeldonck niet verplaatst: 'helaas geen alternatieven mogelijk'

PRINSENBEEK - De BAK maakte gisteravond bekend dat de Grote Optocht in Boemeldonck vandaag niet door zou gaan. Later vandaag voegde zij hieraan toe dat deze ook niet op een andere datum plaats zal vinden.

Het weer gooit roet in het eten voor veel carnavalsoptochten. Ook in Boemeldonck. "De weersverwachtingen laten, naast veel regen, vooral erg harde windstoten zien. Juist omwille van de veiligheid voor bezoekers en deelnemers is dit trieste besluit genomen. Het rijden van de optocht op maandag of dinsdag is, mede gelet op de weersverwachting, onmogelijk. De BAK heeft vanavond dit besluit met de A/B Clubs gedeeld, zij staan volledig achter dit besluit", laat de organisatie weten in een verklaring.

In eerste instantie was er nog niet bekend of de optocht op een andere datum plaats zou vinden. Vanochtend werd daarover de knoop doorgehakt. Om 11.45 uur plaatste de BAK een update op hun site. "Samen met de clubs heeft de BAK alle mogelijkheden omtrent een eventuele verplaatsing van de optocht bekeken. Gezamenlijk is in goed overleg besloten dat er helaas geen alternatieven mogelijk zijn. De optocht zal niet op een andere datum plaatsvinden."

Doordat de Grote Optocht is afgelast zijn ook alle gerelateerde activiteiten gecanceld. Het gaat hierbij om het lanceren van de Prins, de Grote Optocht, de Wagenshow en het wegrijden van de Wagenshow.

Op Dumpert is zondagochtend een filmpje verschenen van een wagen die vandaag door Prinsenbeek zou rijden. "Olifant mocht geen rondje lopen omdat de optocht in Prinsenbeek was afgelast vanwege te harde wind. Daarom hier even wat verdiende aandacht", aldus het bijschrift op Facebook.