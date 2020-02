Grote Optocht van start gegaan in Ut Kielegat

BREDA - De Grote Optocht van Ut Kielegat is van start gegaan. Vanochtend om 08.00 uur werd de knoop door gehakt dat de optocht door zou gaan.

En dat was een hele opluchting voor de vele enthousiaste bouwers. Van velen van hen moesten gisteren een flinke domper verwerken toen onder andere de optochten van Bavel, Ulvenhout en Princenhage werden afgelast vanwege de regen en zware windstoten.

De optocht in Ut Kielegat heeft wel een andere volgorde dan vooraf was gecommuniceerd. Alle wagens gaan namelijk voorop. Het eerste deel van de route zal 'gewoon' gereden worden. Bij de Halstraat wordt besloten of het weer goed genoeg is om de volledige route af te maken. Als de wind te sterk wordt, slaan de wagens bij de Halstraat meteen linksaf richting het Chassé Theater, in plaats van de weg te vervolgen richting de Mezz.

