Van Buas tot het Maczek Memorial: Wat is het beste gebouw van Breda?

BREDA - Is het de vernieuwde campus van BUas, het nog niet eens officieel onthulde Maczek Memorial, het verbouwde Zuylen of toch de compleet vernieuwde Nieuwe Veste? Een van deze vier gebouwen zal op 8 april de prijs voor beste publieke gebouw in Breda in ontvangst mogen nemen.

Op woensdag 8 april reikt wethouder Marianne de Bie de BLAStprijs uit voor het beste publieke gebouw in Breda. De BLAStprijs, de Bredase prijs voor landschap, architectuur en stedenbouw, is een initiatief van het Bredase architectuurplatform BLASt ondersteund door de gemeente Breda. Doel van de prijs is om de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit in Breda te stimuleren. De prijs, die jaarlijks wordt uitgereikt, staat deze keer in het teken van het publieke gebouw.

De genomineerden zijn De transformatie campus BUAS door INBO/Culd, het Generaal Maczek Memorial door Oomen Architecten, de Verbouwing van de Nieuwe Veste door AHH en Uitbreiding en verbouwing Zuylen uitvaartverzorging door Baudoin van Alphen Bergers architecten.

De winnaar zal gekozen worden door een vakjury bestaande uit Ingrid van der Heijden (partner CIVIC architects), Bas van der Pol (directeur Architectuur Instituut Rotterdam) en architect Johan De Wachter (partner JDWA).

De Nieuwe Veste

Het nog niet officieel geopende Generaal Maczek Memorial

Het uitgebreide en vernieuwde Zuylen