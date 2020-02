St. Josephbrakskes winnen eerste prijs bij de Brakkensliert

BREDA - De St. Jospehbrakskes mogen de grote beker van de Brakkensliert mee naar huis nemen. Zij wonnen als grote groep de Brakkensliert met 'Van afval moake we muziek'.

Het was vanmiddag gezellig druk bij de Brakkensliert die door het centrum van Breda trok. Alle brakskes gaven op eigen manier invulling aan het thema 'Draoj'ut is om'. Met hun 'Van afval moake we muziek' wonnen de St. Jospehbrakskes de eerste prijs. Tweede werden de Steinerkes en derde CV de Werfknetters.

Bij de kleine groepen won Zooitje ongeregeld. Nummer twee was CV de Beestenboel en nummer drie Klein beginnen. BIj de paren won Ut Kwakkelhutje en bij individueel ging de eerste prijs naar CV Mij niet gezien?