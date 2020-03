Bredase tegelondernemer brengt eerste boek uit: 'Het is heel onwennig'

BREDA - Als eigenaar van Trendia Vloer & Wand is Frens Hoornick altijd druk geweest met werken. Van zijn passie voor schrijven kwam dan ook jarenlang niks terecht. Tot hij afgelopen zomer besloot om een lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan. Hij nam voortaan iedere vrijdag vrij, en begon te schrijven aan zijn eerste boek. Een fictief verhaal over een man die zijn baan verliest maar tegelijkertijd de hoofdprijs wint. "Het was heel onwennig om mensen ineens een zelfgeschreven verhaal te laten lezen."

Toen Frens Hoornick afgelopen zomer op vakantie was in Portugal, besloot hij om zijn vakantie vast te leggen in reisverslagen. Die deelde hij met zijn vrienden. "Ik probeerde dat zo leesbaar mogelijk te doen, en het ook echt leuk te maken om te lezen. En dat lukte goed. Ik kreeg heel enthousiaste reacties. Dat triggerde me om meer te gaan schrijven."

Passie

Frens had eigenlijk altijd al wel een passie gehad voor schrijven. Zo volgde hij op zijn 21e niet voor niets een cursus korte verhalen schrijven. Maar door de drukte van zijn eigen zaak, kwam de ondernemer er nooit meer aan toe om meer te doen met het schrijven. "Verder dan originele sinterklaasgedichten kwam ik niet. Ik deed niets met het schrijven."

De ommezwaai was dan ook groot toen Frens besloot om voortaan iedere vrijdag vrij te nemen om te werken aan een eigen boek. "In de laatste dagen van de vakantie in Portugal, kreeg ik er de inspiratie voor. Ineens kreeg ik de grote lijnen van het verhaal in beeld. Hoe het moest beginnen, verlopen en eindigen. Ik schreef het in telegramstijl op, om het niet kwijt te raken. Thuisgekomen begon ik het verhaal uit te werken. En dat ging eigenlijk heel goed." Wel was het onwennig om voor de eerste keer zijn verhaal aan andere mensen te laten lezen. "Je vraagt je af of mensen het niet gek vinden wat ik verzin, en of het wel interessant of spannend, of leuk genoeg is… Maar nu ik het inmiddels aan een aantal mensen in mijn omgeving heb gegeven, ontvang ik toch erg veel hele leuke reacties."

Uitgeven

Om het boek uit te laten geven, nam Frens een professional in de hand. "Toen alles 'klaar' was, wilde ik 25 stuks laten drukken, maar kreeg het advies er eerst één te bestellen.

'Je gaat daar nog fouten in ontdekken', werd mij verteld, en dat was ook zo. Kleine foutjes, spaties, hoofdlettertje, kommaatje. Uiteindelijk kwam er een definitieve versie, waarvan ik er 25 liet drukken. Binnen een mum van tijd waren ze op, en bestelde ik er nog 25 bij." Frens gaf de boeken weg aan geïnteresseerden uit zijn omgeving. "Maar ja, dát is een beetje kostbaar, en kan ik niet mee bezig blijven. Ik gaf inmiddels al voor ongeveer zeshonderd euro aan boeken weg. Omdat de kring van mensen die het willen lezen zo snel groeit, heb ik besloten om het ook uit te geven. Dan kan iedereen het voor een redelijk bedrag bestellen. Nu ik zie dat ook wildvreemde mensen het boek gaan bestellen, ben ik nog enthousiaster geworden. Dat was ik natuurlijk al, maar erkenning is altijd leuk."

De Hoofdprijs is te bestellen bij boekenbestellen.nl.

Over het boek

Het fictieve verhaal gaat over het gezin van Bourgogne, waar de hoofdprijs van de staatsloterij valt. De hoofdpersoon Hugo, verliest zijn baan en op dezelfde dag wint hij de hoofdprijs. Dit is het startsein voor een aantal gebeurtenissen, waarbij blijkt dat Hugo niet echt over de sterke benen beschikt die de weelde kunnen dragen. Op jacht naar euforie treft hem steeds meer ellende. Hij bedenkt een theorie om het tij te keren. Lukt het hem?