Eerste editie Gin & Rum Festival komt naar de Koepel

BREDA - Van de Piña Colada tot de inmiddels niet meer weg te denken Gin & Tonic. Op de eerste editie van het Gin & Rum Festival in Breda draait één dag lang werkelijk alles om deze gelijknamige spirits. Op zaterdag 28 maart strijkt het nieuwe festival voor het eerst neer in de Koepelgevangenis in Breda.

Het festival is voor échte Gin- en Rumliefhebbers. Want bij de entree van het festival krijgen fijnproevers een proefglas waarmee zij meer dan 100 verschillende soorten gin en rum onbeperkt kunnen proeven. Naast de proeverijen doen de bezoekers kennis op tijdens inhoudelijke workshops, maken zij hun eigen cocktails én dansen ze in de silent disco.

Gin & Rum line-up

Gin is populairder dan ooit en rum is sterk in opmars. Dit was volgens medeorganisator van het Gin & Rum Festival, Rick van Bezooijen, reden genoeg om de spirits dit jaar te 'mixen' in de line up van het drankfestival: ''Met ons festival trekken we – naast de gin drinker - nu ook een nieuwe, steeds groter wordende doelgroep aan: de rum drinker. Rum heeft haar stijging in populariteit te danken aan haar veelzijdigheid; denk aan de mix, in cocktails óf juist een glas pure rum met een ijsklontje. We merken dat ook het verhaal achter gin en rum steeds belangrijker wordt. Om die reden zijn er op onze festivals bijzondere lokale – en nichemerken aanwezig die zowel een feestje voor de mond als voor het oog zijn.''

Locaties

De eerste editie van het Gin & Rum Festival vindt dit jaar plaats op zeven verschillende locaties in Nederland. De aftrap is dit jaar op zaterdag 21 maart in Scheltema Leiden. Daarna volgen de Koepelgevangenis in Breda (28 maart), de Grote Kerk in Den Haag (18 april), Klokgebouw Eindhoven (9 mei), de Werkspoorkathedraal in Utrecht (6 juni), de Cruise Terminal Rotterdam (4 juli) en der Aa-Kerk Groningen (26 september). De entreetickets en tickets voor de workshops zijn verkrijgbaar via de website www.ginenrumfestival.nl.