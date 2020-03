Franks Filmtip: 'De opnames in en rond de landhuizen zijn beeldschoon'

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in een van de Bredase bioscopen draait. Deze week Emma. Te zien in Chassé Cinema.

"Love knows best", zo wordt de film Emma, gebaseerd op de roman met dezelfde titel uit 1815 van de Britse auteur Jane Austen, aangekondigd. Maar Emma Woodhouse (Anya Taylor-Joy), nog maar 21 jaar, denkt van niet. Daarom bemoeit ze zich intensief met het koppelen van jonge mannen en vrouwen uit de Engelse landadel. Ze geeft ongevraagd advies, dwarsboomt prille liefdes als ze daar geen heil in ziet en weet alles beter. Ze is tenslotte mooi, slim en rijk. Ze woont in het slaperige dorp Highbury ergens op het Engelse platteland in een giga landhuis, samen met haar vader (Bill Nighy) – haar moeder is overleden - en voor alles is personeel. In de tijd dat het boek en de film speelt, bepaalde de landadel, eenvoudigweg door het bezit van grond, wie zich naar de hoogste sporten van de maatschappelijke ladder mocht bewegen. Daar zat ook een strategie achter, gericht op het behoud of het uitbreiden van het bezit door het huwelijk.



Afwijzing

Emma verklaart dat ze niet wenst te trouwen (tenzij ze hevig verliefd wordt) omdat ze dat financieel niet nodig heeft en ze haar vader niet alleen wil laten. George Knightley (Johnny Flinn) is haar buurjongen. Hij is zeventien jaar ouder dan Emma, en al zijn hele leven met haar bevriend. Hij is een herenboer met eigen grond, "maar met weinig spaargeld". Hij houdt er een hoge morele standaard op na en heeft een volwassen kijk op mensen. In tegenstelling tot Emma die meer naar de buitenkant, dan naar de binnenkant kijkt. Als Emma de trouwhartige maar praatzieke naaister miss Bates (Miranda Hart), beledigt, spreekt Knightley Emma daar krachtig op aan. Maar deze reprimande is ook een blijk van zijn liefde voor haar. Als Emma de relatie van haar gouvernante Harriet Smith (Mia Goth) met Robert Martin (Connor Swindells) afwijst, terwijl zij een uitstekende match vormen, drijft dat incident Emma en George uiteen.

Tekst gaat verder na de trailer.



Arrogant

Uiteindelijk trouwt de gouvernante van Emma met ene Winston. Die neemt zijn zoon mee, Frank Curchill (Callum Turner), een vrolijke, levendige jongeman. Als Churchill verschijnt gaat er van alles bewegen. Maar Knightley leert van zijn jaloerse blunders en weet zijn liefde te beheersen waardoor uiteindelijk meer evenwicht ontstaat in de omgang met Emma.



Het knappe van de acteerprestatie van Anya Taylor-Joy is dat zij als Emma helemaal geen sympathieke rol heeft. Emma is een arrogant, een verwend nest. In de filmtitel staat ook een punt achter haar naam. Alsof er daarna niets meer komt. Maar toch krijgt je geen hekel aan haar.

Tekst gaat verder onder de foto.



Fris scenario

Wat deze film bijzonder maakt is dat regisseur Autumn de Wilde kans heeft gezien het verhaal uit 1815 zó vorm te geven dat het ook voor kijkers van nu invoelbaar is wat er in de diverse karakters omgaat, al komen de emoties in het tweede deel beter tot hun recht dan in het eerste. De dialogen passen in onze tijd, net als de gelukte en mislukte romances. Naast het frisse scenario zijn de opnames in en rond de landhuizen beeldschoon, paarden en koetsen rijden af en aan over de glooiende groene heuvels van het Engelse platte land. De landhuizen zijn van binnen bezaaid met schilderijen van voorvaderen en overal is er goud, brokaat en zijde. De dames zijn weelderig gekleed en de heren dragen de meest elegante jassen over hun stijve boorden. Emma is duidelijk ook een kostuumfilm.



Wat je moet weten over deze film:



- De film Emma is gebaseerd op de gelijknamige roman uit 1815 van Jane Austen. Austen nam in haar boeken het vooral op voor de positie van de gehuwde vrouw die in haar tijd geen zelfstandig bestaan buiten haar echtgenoot om kon opbouwen, ongeacht haar talenten. Zij combineert in haar boeken bijtende ironie met realisme, humor en commentaar op de sociale verhoudingen.



- Regisseur Authumn de Wilde (49) is geboren in Woodstock, New York, het dorp waar het beroemde festival naar is vernoemd. Haar vader was popfotograaf en heeft de grote namen van de jaren zestig vastgelegd. Autumn de Wilde heeft geen fotografie- of filmopleiding. Ze heeft het vak van haar vader geleerd. In de voetsporen van haar vader is ze bekend van foto's en muziekvideo´s die ze van popmusici heeft gemaakt. Dit is haar eerste speelfilm.



- De actrice Anya Taylor-Joy (23) werd als zestienjarige gescout als model toen ze langs het warenhuis Harrods in Londen liep. In 2015 debuteerde ze in de horror film The Witch. Op het filmfestival in Cannes van 2017 ontving ze een aanmoedigingsprijs. Ze heeft een Engels Argentijnse achtergrond.



- Firle Place is gebruikt als het uitwendige decor voor de film. Firle Place is een landhuis met landerijen in Firle, Essex, Groot Brittannië.



Regie: Autumn de Wilde Met: Anya Taylor-Joy, Johnny Flynn, Bill Nighy, Josh O'Connor, Miranda Hart, Callum Turner, e.a.