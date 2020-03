Tim, Daan en Jannes houden eerste Bredase biercantus: 'Dit hoort in een stad als Breda'

BREDA - Aan lange tafels zitten, bier drinken en meezingen met een band. Dat is het simpele recept van een biercantus. In veel steden zijn ze enorm populair. Maar in Breda worden ze eigenlijk alleen kleinschalig gehouden bij studentenverenigingen. Dat terwijl juist een grote cantus écht leuk is, vinden Daan, Tim en Jannes. De Bredase vrienden besloten daarom de handen ineen te slaan met de Avenue voor de eerste, grote openbare biercantus van de stad.

"Een biercantus is super gezellig", vertelt de 20-jarige Tim enthousiast. "Ik studeer zelf in Tilburg, net als Daan en Jannes. Daar gaan we regelmatig naar zo'n cantus toe." Zo bezocht hij er laatst nog een waar maar liefst 1700 studenten bij elkaar zaten om liedjes te zingen en bier te drinken. Maar om aan zoiets deel te nemen, moeten de vrienden áltijd afreizen naar Tilburg. Want een grote, openbare biercantus in Breda bestaat niet, legt Tim uit. "In Breda wordt het ook wel georganiseerd, maar dan voor specifieke verenigingen. Dat is veel kleiner, en dan kun je er ook niet zomaar naartoe als het niet jouw vereniging is." De hoogste tijd dus om een cantus te organiseren in Breda, waar álle studenten voor zijn uitgenodigd.

Avenue

Tim, Daan en Jannes besloten hun idee op de mail te zetten en te delen met een tiental Bredase cafés. En van de Avenue kregen ze al snel een enthousiaste reactie. "Eigenaar Rens vond het een heel leuk idee, waar hij zelf ook wel eens mee gespeeld had. Hij zei meteen dat we bij de Avenue terecht konden voor onze cantus. Het is aan ons om het verder te organiseren." En daar zijn de studenten nu dan ook erg druk mee. Ze zijn volop bezig om hun cantus, die op 7 mei wordt gehouden, te promoten. "Daarvoor werken we samen met een aantal Bredase studentenverenigingen. Zij kunnen onze doelgroep natuurlijk goed bereiken. Maar ook Buas en Avans geven ons een podium om het evenement te promoten. Daar zijn we heel erg blij mee."

Gezellig

In totaal kunnen er in de Avenue 300 studenten tijdens de cantus. Die plekken hopen de vrienden dan ook te gaan vullen. "Wat we ook graag willen benadrukken, is dat bij onze cantus gezelligheid centraal staat", stelt Tim. En dat is niet overbodig om te benadrukken, wat over biercantussen gaan soms negatieve verhalen rond. Dat komt doordat er vaak ook wordt gewerkt met straffen. Bijvoorbeeld wanneer je niet goed meezingt, of op je telefoon zit te kijken. Dan moet je bijvoorbeeld een biertje in één keer leegdrinken. "Dat straffen kan grappig zijn. Dus we willen het wel een beetje terug laten komen. Maar zeker niet veel, want dat de studenten het 'gewoon' gezellig vinden bij zo'n eerste cantus is natuurlijk het allerbelangrijkste", aldus Tim.

Kaarten voor de Bredase Biercantus gaan donderdag 5 maart in de verkoop. Houd daarvoor de site of de social media van de Bredase Biercantus in de gaten.