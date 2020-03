Lidia organiseert dansfeest voor Bredase ouderen: 'Ik wil 60+ers aan het dansen krijgen'

BREDA - Een jive, foxtrot of de Hucklebuck. Veel ouderen kennen ze wel. Maar zelf de dansvloer op gaan, dat doen ze niet meer snel. En dat dat is zonde, vindt Lidia van Hooijdonk. Daarom organiseert ze in samenwerking met de Avenue op 5 april een speciale dansmiddag voor ouderen. De opbrengsten daarvan gaan naar ChaTime. "Een feest voor de jeugd van toen, ter ondersteuning van de jeugd van nu!"

Veel ouderen zijn dol op dansen. Maar er zelf op uit gaan en weer eens écht genieten op de dansvloer, dat komt er vaak niet van. Daarom heeft Lidia van Hooijdonk de handen ineen geslagen met Linda Bakx van Samen voor elkaar. Als een soort pilot organiseren zij een groot dansfeest voor ouderen in de Avenue. Voor deze eerste editie zijn 200 kaarten beschikbaar, en als het een succes wordt dan willen Lidia en Linda graag verder uit gaan breiden.

Foxtrot

Tijdens het feest zullen ouderen kunnen genieten van de 'muziek van toen'. "We gaan foxtrotten, jiven en natuurlijk komt de hucklebuck ook voorbij", aldus Lidia. De doelgroep is 60+ers, die Lidia graag de Jeugd van Toen noemt. Maar ook 50+ers zijn van harte welkom."Wilt u nog eens ouderwets stappen? Koop dan snel uw kaarten, er is een beperkt aantal. Want er moet wel genoeg plek zijn op de dansvloer om te swingen, toch?"

Opbrengt

Opbrengst van het feest gaat naar Stichting ChaTime, waar Lidia hoofdredacteur van is. "Het gaat financieel niet goed met ChaTime en om de kinderen een platform te geven, ze hun stem te bieden en ze heel veel meer te leren dan alleen nieuws te verslaan, moet er iets gebeuren. Want ChaTime mag niet stoppen!" Reporters van ChaTime zullen die middag uiteraard ook aanwezig zijn om er een mooi nieuwsverslag van te maken.

Meer informatie via de facebooksite: Lekker Dansen Breda. Bellen kan op 0615637807 en mailen via: redactie@chatime.nl