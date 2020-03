Wéér geen optocht in Bavel, alternatieven worden bekeken

BAVEL - Dat de optocht in Baviaonenland op carnavalszondag niet door kon gaan, was voor de Baviaonen uiteraard een flinke domper. Maar al snel kwam er goed nieuws. Op 15 maart, tijdens halfvasten, zou de tocht der tochten alsnog door de straten rijden. Maar ook door die optocht kan nu een streep worden gezet. Het coronavirus gooit roet in het eten.

De optocht in Bavel gaat komende zondag niet door. Vanwege het coronavirus zijn alle evenementen in Noord-Brabant waar meer dan 1000 mensen op af komen verboden. En dat geldt dus ook voor de optocht van de Baviaonen. Een begrijpelijk besluit, maar tegelijkertijd ook erg teleurstellend voor de vele wagenbouwers die door de storm van drie weken geleden ook die optocht al in het water zagen vallen.

In Bavel wordt nu gekeken naar de mogelijke alternatieven. Zo is het mogelijk dat de bouwclubs hun wagen wél opbouwen, en dat de jury vervolgens bij de bouwschuren komt jureren. Ook zou het mogelijk zijn om de optocht samen te voegen met het andere grote dorpsfeest dat Bavel kent: Bavel Anno. Stichting de Baviaonen is druk in overleg over de verschillende mogelijkheden. Waarschijnlijk zal er vrijdag een knoop over worden doorgehakt.

Breda in Concert

De burgemeester van Breda heeft naar aanleiding van de persconferentie van gisterenmiddag en de aangescherpte maatregelen die daarbij werden aangekondigd de vergunning van alle grote evenementen waar meer dan 1000 bezoekers op af zouden komen ingetrokken. Zo mag ook Breda in Concert indoor niet doorgaan. Ook heeft NAC een streep gezet door de Rabo G-dag van 18 maart. "Op korte termijn zal worden gekeken naar de mogelijkheid om de Rabo G-dag later in het jaar in te halen. Wij hopen zo spoedig mogelijk tot een passende oplossing te komen", laat de club weten.