Realisatie kunsthal komt niet op gang, Breda kiest voor actievere rol

BREDA - Er is behoefte aan een kunsthal. Dat komt duidelijk naar voren uit het onderzoek dat de gemeente Breda heeft gedaan. Maar dat die kunsthal door een lokale initiatiefnemer tot stand komt zonder dat de gemeente hier een actieve rol in neemt, is te klein. Dat heeft wethouder Marianne de Bie in een brief aan de gemeenteraad laten weten. Daarom wordt het plan aangepast, zodat de ontwikkeling van de kunsthal 'organisch' kan groeien.

De gemeente Breda heeft 1 miljoen euro vrijgemaakt voor de realisatie van de Kunsthal in Breda. Maar één ding was duidelijk: de gemeente zou niet zélf de hal gaan realiseren en exploiteren. "We sporen de initiatiefnemers aan om meteen business case te komen", liet de gemeente destijds weten. Een business case die voldeed aan de eisen van de gemeente, zelf kon functioneren én een goed exploitatieplan had, kon in aanmerking voor de 1 miljoen euro die de gemeente er eenmalig voor wilde neerleggen. Maar de kans dat dat plan er komt, is te klein. Daarom moest de gemeente noodgedwongen terug naar de tekentafel.

Organische groei

Wethouder de Bie kiest nu voor een model van organische groei. "Een samenwerkingsverband van partners in de stad wordt uitgedaagd om binnen een aantal kaders een plan voor de Kunsthal te ontwikkelen. Daarvoor wordt een deel van de beschikbare investering beschikbaar gesteld. Dit moet leiden tot een plan voor zowel de inhoudelijke invulling als voor de exploitatie en beheer. Als dit een haalbaar plan is, kan worden besloten om een deel van de resterende middelen beschikbaar te stellen om de exploitatieverliezen de eerste paar jaar te dekken." De kunsthal kan dan dankzij de investering van de gemeente zich in enkele jaren ontwikkelen tot een zelfstandig functionerende kunsthal.

"Dit betekent concreet dat er beperkt geïnvesteerd wordt in (tijdelijke) locatie(s), bijvoorbeeld in tijdelijk leegstaand vastgoed. Na een aantal jaren kan dan een besluit worden genomen om het initiatief te beëindigen of te continueren." Daarmee kiest de gemeente dus voor een niet permanente kunsthal die zich in verschillende locaties in de stad kan vestigen. Er wordt dan dus geïnvesteerd in de inhoud van de hal, en niet in een permanent gebouw.

Eén samenwerkingsverband heeft zich al opgeworpen om deze kunsthal te realiseren. Am vest, Electron, BredaPhoto en Brack zich gemeld met het initiatief om in CrossMark, op"de Strip" in het Havenkwartier een kunsthal te gaan ontwikkelen. Andere samenwerkingsverbanden die ook de kunsthal willen ontwikkelen, kunnen zich nog melden.